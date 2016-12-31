Британское издание Times Higher Education (THE) подготовило рейтинг самых перспективных для трудоустройства университетов мира под названием The Global University Employability Ranking 2016. С апреля по июль 2016 года среди рекрутеров из 20 разных стран мира был проведен опрос на тему того, какие университеты «поставляют» на рынок труда самых успешных выпускников.

Интересно, что единственным вузом за пределами США, Великобритании и Японии, который вошел в ТОП-10, стал Мюнхенский технический университет (TUM). Его успех обусловлен прочными связями между образованием и баварской промышленностью. Выпускники этого вуза работают в таких компаниях, как BMW, Siemens и Lindner.

Напомним, что в сентябре 2016-го Times Higher Education (THE) выпустило рейтинг лучших университетов мира. Лидерами в нем стали Оксфордский университет, Калифорнийский технологический институт и Стэнфордский университет.

ТОП-10 самых перспективных для трудоустройства университетов:

1. Калифорнийский технологический институт, США

2. Массачусетский технологический институт, США

3. Гарвардский университет, США

4. Кембриджский университет, Великобритания

5. Стэнфордский университет, США

6. Йельский университет, США

7. Оксфордский университет, Великобритания

8. Мюнхенский технический университет, Германия

9. Принстонский университет, США

10. Токийский университет, Япония