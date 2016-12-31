Финансовые новости
- |
- 31.12.16
- |
- 20:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Названы самые перспективные для трудоустройства университеты мира
15:48 21.11.2016 |
Британское издание Times Higher Education (THE) подготовило рейтинг самых перспективных для трудоустройства университетов мира под названием The Global University Employability Ranking 2016. С апреля по июль 2016 года среди рекрутеров из 20 разных стран мира был проведен опрос на тему того, какие университеты «поставляют» на рынок труда самых успешных выпускников.
Интересно, что единственным вузом за пределами США, Великобритании и Японии, который вошел в ТОП-10, стал Мюнхенский технический университет (TUM). Его успех обусловлен прочными связями между образованием и баварской промышленностью. Выпускники этого вуза работают в таких компаниях, как BMW, Siemens и Lindner.
Напомним, что в сентябре 2016-го Times Higher Education (THE) выпустило рейтинг лучших университетов мира. Лидерами в нем стали Оксфордский университет, Калифорнийский технологический институт и Стэнфордский университет.
ТОП-10 самых перспективных для трудоустройства университетов:
1. Калифорнийский технологический институт, США
2. Массачусетский технологический институт, США
3. Гарвардский университет, США
4. Кембриджский университет, Великобритания
5. Стэнфордский университет, США
6. Йельский университет, США
7. Оксфордский университет, Великобритания
8. Мюнхенский технический университет, Германия
9. Принстонский университет, США
10. Токийский университет, Япония
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Apple возглавила список самых влиятельных брендов
|Как вычислить сотрудников, собирающихся уволиться
|Google обвинили в шпионаже за сотрудниками
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Миллионерша из трудового лагеря: история успеха Чжан Синь и SOHO China
|"Офисный брак" делает нас счастливее
Лучшие фиктивные браки - это те, что длятся с 9 часов утра до 5 часов вечера. Как наличие "офисного супруга" может помочь вам добиться успеха.
Узнав, что коллега разделяет его любовь к греческой мифологии, Бен Фрайберг сразу же понял, что встретил "своего человека".
|Компания Huawei выросла втрое благодаря корпоративной культуре
Культура основана на авторитете основателя и готовности сотрудников к самопожертвованию. После года работы на компанию сотрудники Huawei могут подписать «соглашение преданного сотрудника», добровольно отказавшись от оплаты отпусков и сверхурочных.
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров