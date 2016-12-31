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Оксфордский университет запускает первый онлайн-курс
11:45 16.11.2016 |
Последние несколько лет в мире наблюдается настоящий бум бесплатного онлайн-образования в формате massive open online course.
Как отмечает Би-Би-си, Оксфордский университет же до сих пор стоял в стороне от новых веяний.
И вот теперь университет запускает курс по экономике, который будет базироваться на онлайн-платформе edX, созданной Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом.
Появление несколько лет назад подобных дистанционных курсов - основной феномен в системе высшего образования за последние годы, в особенности в Соединенных Штатах.
Подобные программы, известные как MOOC (массовый открытый онлайн-курс от английского massive open online courses), весьма популярны в интернете, миллионы студентов пользуются бесплатными онлайн-курсами.
Сторонники подобной системы обучения утверждают, что дистанционные курсы способствуют распространению высшего образования. Скептики сомневаются в том, что лекции и семинары можно адекватно, без потери качества воспроизводить в интернете.
Противники такой системы говорят, что многие студенты, не доучившись, бросают курсы, и указывают, что учащиеся вряд ли смогут получать на основе интернет-курсов полноценные дипломы.
За пределами оксфордских аудиторий
Оксфордский университет и ранее предоставлял учебные онлайн-материалы, в том числе через сетевой магазин iTunes U, однако в прошлом не использовал формат MOOC, ставший популярным в последние годы.
Платформы edX и Coursera в США и FutureLearn в Великобритании, например, предлагают бесплатные мини-курсы, доступные для студентов в любой точке мира.
Оксфордский университет объявил о наборе студентов на курс, который начнется в феврале 2017 года и который называется "От бедности к процветанию - что такое экономическое развитие" (From Poverty to Prosperity: Understanding Economic Development).
Этот курс будет представлен на платформе edX, в которой уже зарегистрировано 9 миллионов студентов. Платформа насчитывает более 900 курсов разных университетов, в том числе Гарвардского, МТИ, Беркли в США, Пекинского университета в КНР и Сорбонны в Париже, а также Эдинбургского университета и Имперского колледжа в Лондоне.
Курс Оксфордского университета будет посвящен роли правительства в стимулировании экономического развития. Руководить курсом будет сэр Пол Коллиер, профессор экономики и государственной политики в Школе управления имени Блаватника.
Что такое MOOC?
В 2012 году газета New York Times объявила "год MOOC" - подобные курсы, уверена газета, сделают настоящую революцию в высшем образовании, подобно тому, как интернет преобразовал средства информации и бизнес.
Массовые открытые дистанционные курсы ставили своей целью решить основные проблемы высшего образования - его дороговизну и недоступность для тех, кто не может позволить себе не работать в течение нескольких лет.
Сотни университетов по всему миру стали экспериментировать с короткими интернет-курсами, которые часто выкладываются на специальных порталах или платформах типа edX, Coursera и FutureLearn.
Эти курсы привлекли миллионы студентов, но на данный момент учащиеся не могут по завершении подобных программ получить научную степень или диплом о высшем образовании.
Как правило студент получает сертификат о прохождении курса, который однако не может считаться университетским дипломом.
Глава интернет-портала Coursera, который насчитывает более 20 миллионов студентов, недавно предположил, что в течение следующих пяти лет многие ведущие университеты будут предлагать студентам полный курс высшего образования в интернете.
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