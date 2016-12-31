Брайан Скаллин родился в Вашингтоне, получил образование в Университете Нью-Гэмпшира и работает менеджером в нью-йоркской страховой компании Marsh. Он считает себя типичным американцем, за одним исключением: у него нет степени МВА, самой распространенной среди американских управленцев. Несколько лет назад он поступил на двухгодичный курс MBA в Smith School of Business Университета Мэриленда, но бросил учебу после первого семестра: на работе его перевели в офис на Манхэттене и ездить на учебу стало затруднительно. Новые коллеги убедили его попробовать очно-заочный курс менеджмента в лондонской School of Economics.

Обучение в Лондоне не только оказалось дешевле. Ездить туда Скаллину нужно было раз в пару месяцев на несколько дней, и он смог совмещать учебу и работу. Спустя несколько месяцев обучения он получил повышение в должности и зарплате - оно стало прямым следствием приобретенных новых навыков и знаний, утверждает Скаллин.

Двухгодичные курсы MBA остаются в США самым распространенным способом получения степени магистра, но в 2016 г. их популярность снижается, свидетельствуют недавние данные Graduate Management Admission Council (GMAC) - организации, которая проводит тестирование GMAT на способности к обучению в бизнес-школах.

Впервые с 2012 г. менее половины всех очных двухгодичных курсов MBA в мире зафиксировали рост числа желающих поступить на них. В США этот тренд более заметен, чем в других странах: только 40% школ отметили рост количества абитуриентов (в среднем по миру - 43%), 53% школ сообщили о его снижении.

Американские бизнес-школы надеются, что спад количества поступающих - временное явление. Спрос на программы MBA обычно растет в периоды высокой безработицы, когда люди понимают, что почти ничего не теряют, решая получить новые навыки.

Пока американские бизнес-школы испытывают трудности с набором студентов, их европейские коллеги, предлагающие получить ту же степень за 12 месяцев, напротив, отмечают приток абитуриентов.

Более короткий европейский курс обычно обходится дешевле традиционной американской программы MBA. Но цена обучения лишь одна сторона вопроса. По данным GMAC, только 43% американских школ, предлагающих получить степень MBA за год, в прошлом году отметили рост числа абитуриентов.

32-летний Риолд Фертуна работал научным сотрудником в Йельском университете. Он хотел перейти на работу в биотехнологическом стартапе и улучшить навыки управления. Фертуна выбрал European School of Management and Technology в Берлине. «У меня двое детей, и не работать два года было бы слишком накладно», - объясняет он. Качество преподавания в Берлине не уступает американским школам Лиги плюща, считает Фертуна.

Хавьер Ариас приехал в Европу из Коста-Рики. Он выбрал Nyenrode Business Universiteit, расположенный в окрестностях Утрехта (Нидерланды). Его привлекла легкость получения студенческой визы по сравнению с США. Для него был важен также многонациональный состав обучающихся. Ариас - единственный костариканец из 35 студентов своего класса, в котором собрались представители 21 национальности. «Люди на моем курсе настолько разные, что я чувствую, что развиваюсь как личность, просто находясь с ними рядом», - говорит он.