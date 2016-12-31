Во множестве компаний по всему Евросоюзу отменили запрет на раскрытие информации о величине зарплат среди всех сотрудников. Новая мера позволит снизить уровень различного рода дискриминации и избежать нарушений трудового законодательства.

Рассекретить величину зарплат порекомендовал Брюссель. И ряд стран, входящих в Евросоюз, уже приняли новые правила.

Женщины в Евросоюзе получают в среднем на 16% меньше мужчин. Это связано с тем, что представительницы прекрасного пола чаще работают на низкооплачиваемых позициях. Но даже на аналогичных должностях женщины нередко все равно получают меньше представителей сильного пола. Открытая информация о зарплатах должна помочь справиться с подобным неравенством.