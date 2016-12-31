Долларовые миллиардеры по всему миру начали терять деньги из-за замедления глобальной экономики и укрепления доллара США. Об этом говорится в исследовании «Чувствуют ли миллиардеры давление?», которое было проведено банком UBS совместно с консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers и опубликовано 13 октября.

В 2015 году совокупное состояние миллиардеров снизилось впервые со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сократившись на $300 млрд, или на 5%, до $5,1 трлн. При этом индекс MSCI World, отражающий ситуацию на фондовых рынках мира, просел за 2015 год всего лишь на 0,3%.

В исследовании отмечается, что это нестандартная ситуация для сверхбогатых людей: последние 20 лет динамика прироста их капитала опережала рост мирового рынка акций. Совокупное состояние миллиардеров за этот период увеличилось в семь раз, тогда как индекс MSCI World - лишь в 3,5 раза. Прошедшие 20 лет благополучия, обусловленного развитием интернета и высоких технологий, эксперты UBS и PwС называют вторым «Позолоченным веком» (период быстрого роста экономики и благосостояния в США) и заключают, что он, судя по всему, взял перерыв. Первый «Позолоченный век» был в конце XIX - начале XX веков и был связан со стремительной индустриализацией США и Европы, поясняется в обзоре.

Численность долларовых миллиардеров, несмотря на снижение их общего благосостояния, впрочем, продолжает расти: в 2015 году она увеличилась на 50 человек и составила 1397 «хайнетов». Однако реальное количество новичков было больше - авторы исследования просто сделали поправку на выбывших из списка сверхбогатых. «В прошлом году 210 человек перешли в ранг миллиардеров и 160 человек, напротив, потеряли этот статус», - поясняют эксперты. Абсолютное большинство новичков - это предприниматели, заработавшие свой миллиард самостоятельно (150 человек). Остальные фигуранты списка разбогатели, получив наследство (60 человек).

Главной кузницей долларовых миллиардеров оказалась Азия: из этого региона в 2015 году вышли 113 новых «хайнетов». Из них 80 человек - новые сверхбогатые из Китая, 22 человека - из Индии и Гонконга. «По сути, подъем экономики в Китае привел к тому, что в 2015 году в Азии каждые три дня появлялся новый миллиардер. Несмотря на замедление темпов роста, ускоренная эволюция китайской экономики создает идеальные условия для быстрого обогащения», - подчеркивают авторы исследования. Тем не менее совокупное состояние азиатских миллиардеров сократилось в 2015 году на 6%, до $1,5 трлн, тогда как в Китае оно увеличилось на 5,4%.

У США, на долю которых приходится около половины всех обладателей миллиардного состояния в мире, куда более скромный результат. В 2015 году там появились только пять новых миллиардеров (41 человек нарастили свои состояния до $1 млрд, 36 человек выбыли из списка сверхбогатых). Совокупное состояние американских миллиардеров упало на 6%, составив $2,4 трлн.

Число европейских миллиардеров выросло в 2015 году на 12 человек. При этом, в отличие от Азии и США, европейские миллиардеры больше преуспели в сохранении своего благосостояния - оно снизилось лишь на 3%, составив $1,3 трлн.

Замедление мировой экономики и падение цен на сырье сильнее всего ударили по тем, кто заработал свои миллиарды в добывающей и энергетической промышленности, отмечают в UBS и PwC. В 2015 году их состояние сократилось в общей сложности на 17%. У промышленных магнатов из несырьевого сектора также выдался тяжелый год: они обеднели на 12%. Увеличили свои состояния миллиардеры из сферы здравоохранения - на 2%.

В исследовании UBS и PwC прогнозируют, что в ближайшие 20 лет около 500 миллиардеров передадут своим наследникам активы на $2,1 трлн - эта сумма сопоставима с годовым ВВП Индии. Многие из этих счастливчиков - представители поколения миллениалов (люди, родившиеся в конце XX века), которые будут относиться к своему богатству иначе, нежели их родители. По мнению UBS и PwC, для миллениалов характерны идеализм, повышенное чувство социальной ответственности и стремление к филантропии. Общество только выиграет от передачи крупных капиталов в руки этих людей, поскольку они будут активнее инвестировать в социально значимые и гуманитарные проекты, заключают аналитики.

Данил Седлов