Эксперты Credit Suisse представили доклад «The CS Gender 3000: вознаграждение за перемены», в котором они утверждают, что компании, в которых женщины больше вовлечены в процесс принятия решений, приносят акционерам более высокую прибыль, сообщает Forbes.

Credit Suisse проанализировал 3,4 тыс. компаний с 27 тыс. менеджеров, выявляя взаимосвязь между гендерным разнообразием и производительностью компаний. Они выяснили, что инвесторы готовы платить за компании, которые возглавляют женщины, на 19% больше. Кроме того, дивидендные выплаты в таких компаниях на 9% больше, а рентабельность собственного капитала выше на 19%.

По количеству женщин в топ-менеджменте в 2016 году так же, как и два года назад, когда проводилось предыдущее исследование, лидируют Таиланд (27,8% от общего числа сотрудников), Филиппины (25%) и Норвегия (25%). Россия находится на 22-м месте.

По данным Credit Suisse, в 17% компаний женщины занимают должность финансового директора, в 10% - руководят бизнес-подразделениями, а в 4% занимают позицию генерального директора.

Больше всего женщин в топ-менеджменте в медиа (22% от общего числа сотрудников), в индустрии путешествий и отдыха (19,5%), бытовых услуг (18,9%), а также ритейла (18,4%).