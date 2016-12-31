Финансовые новости
- |
- 31.12.16
- |
- 20:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Credit Suisse: женщины в руководстве компаний улучшают финансовые показатели
18:24 05.10.2016 |
Эксперты Credit Suisse представили доклад «The CS Gender 3000: вознаграждение за перемены», в котором они утверждают, что компании, в которых женщины больше вовлечены в процесс принятия решений, приносят акционерам более высокую прибыль, сообщает Forbes.
Credit Suisse проанализировал 3,4 тыс. компаний с 27 тыс. менеджеров, выявляя взаимосвязь между гендерным разнообразием и производительностью компаний. Они выяснили, что инвесторы готовы платить за компании, которые возглавляют женщины, на 19% больше. Кроме того, дивидендные выплаты в таких компаниях на 9% больше, а рентабельность собственного капитала выше на 19%.
По количеству женщин в топ-менеджменте в 2016 году так же, как и два года назад, когда проводилось предыдущее исследование, лидируют Таиланд (27,8% от общего числа сотрудников), Филиппины (25%) и Норвегия (25%). Россия находится на 22-м месте.
По данным Credit Suisse, в 17% компаний женщины занимают должность финансового директора, в 10% - руководят бизнес-подразделениями, а в 4% занимают позицию генерального директора.
Больше всего женщин в топ-менеджменте в медиа (22% от общего числа сотрудников), в индустрии путешествий и отдыха (19,5%), бытовых услуг (18,9%), а также ритейла (18,4%).
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Apple возглавила список самых влиятельных брендов
|Как вычислить сотрудников, собирающихся уволиться
|Google обвинили в шпионаже за сотрудниками
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Миллионерша из трудового лагеря: история успеха Чжан Синь и SOHO China
|"Офисный брак" делает нас счастливее
Лучшие фиктивные браки - это те, что длятся с 9 часов утра до 5 часов вечера. Как наличие "офисного супруга" может помочь вам добиться успеха.
Узнав, что коллега разделяет его любовь к греческой мифологии, Бен Фрайберг сразу же понял, что встретил "своего человека".
|Компания Huawei выросла втрое благодаря корпоративной культуре
Культура основана на авторитете основателя и готовности сотрудников к самопожертвованию. После года работы на компанию сотрудники Huawei могут подписать «соглашение преданного сотрудника», добровольно отказавшись от оплаты отпусков и сверхурочных.
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров