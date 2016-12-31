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Названы лучшие страны Европы для международных студентов
16:32 30.09.2016 |
Организация Studyportals опубликовала исследование под названием International Student Satisfaction. В нем аналитики исследовали то, насколько довольны международные студенты своим обучением в Европе. Рейтинг основан на 15 965 отзывах самих искателей знаний по всему миру о 153 университетах Старого Света.
Интересно, что наибольшее число университетов, заслуживших признание студентов в 2016 году, расположены в Испании. Следом за ней идет Германия. Больше всего довольны своим обучением искатели знаний из Франции, Италии и Греции.
В прошлом году Польша занимала в рейтинге лишь шестое место. А в этом году она "вскарабкалась" на почетную третью ступень пьедестала.
ТОП-10 лучших стран Европы для международных студентов:
1. Норвегия
2. Ирландия
3. Польша
4. Финляндия
5. Великобритания
6. Словения
7. Швеция
8. Дания
9. Чехия
10. Австрия
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