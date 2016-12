Свое состояние $8,8 млрд математик-любитель и игрок в покер Энди Бил сделал на скупке активов, которые были никому не нужны. Сейчас он экономический советник Дональда Трампа, который допускает его приход в Белый дом.

По мере приближения 8 ноября, дня выборов президента США, кандидаты на этот пост мобилизуют все новые ресурсы. В поддержку кандидатов продолжают создаваться так называемые комитеты политических действий (Political Action Comittees, PAC), средства которых направляются на рекламные кампании. Одним из последних таких фондов в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа стал учрежденный в сентябре PAC под названием Save America From Its Government («Спасите Америку от ее правительства»). PAC уже потратил около $1 млн на кампанию в поддержку Трампа. За созданием фонда стоит банкир и инвестор Энди Бил. Его и Трампа давно связывают дружеские отношения: в июне Трамп даже допускал, что в случае его победы Бил мог бы занять одну из должностей в президентской администрации. Кроме того, Бил входит в число советников Трампа по экономическим вопросам.

Бил известен не только как талантливый бизнес-стратег, которому удалось по итогам кризиса 2008-2009 годов нарастить свое состояние. Он еще математик и профессиональный игрок в покер. В мартовском рейтинге богатейших бизнесменов мира по версии Forbes Бил занял 115-е место (среди американских миллиардеров - 47-е) с состоянием в $9,4 млрд. Согласно счетчику Forbes в реальном времени, состояние Била на 28 сентября составляет $8,8 млрд. То есть советник куда богаче Трампа с его $3,7 млрд.

С неоконченным высшим

Будущий миллиардер Энди Бил родился в 1952 году в городе Лансинг (штат Мичиган). Его отец был инженером-механиком, мать - секретарем в госучреждении. Когда Билу было 11, он вместе со своим дядей покупал сломанные телевизоры за $1-2, чинил их, потом расклеивал бумажные объявления и продавал по $30-40 за штуку. В 1971 году Бил окончил школу, а спустя два года поступил в Университет штата Мичиган, чтобы изучать математику. По воспоминаниям Била, во время учебы он получал только высшие баллы. Учеба в университете во многом была уступкой матери. Самого Била гораздо больше занимали две вещи - сделки с недвижимостью и игра в казино.

Билу исполнился 21 год, и он регулярно стал ездить в Лас-Вегас. В игре помогали математические способности. Денег, которые он зарабатывал в казино, хватало, чтобы вместе с дядей покупать небольшие дома в Лансинге, делать там ремонт, после чего с прибылью продавать или сдавать в аренду. Университет он так не окончил.

В 1976 году Бил впервые поучаствовал в аукционе, которые проводит Министерство жилищного строительства и городского развития США. Он «вслепую» за $217,5 тыс. купил многоквартирное здание в городе Уэйко (штат Техас). Согласно информации в книге The Professor, the Banker and the Suicide King, посвященной Билу и его игре в покер, из этих денег только $17,5 тыс. были собственными средствами бизнесмена, остальные $200 тыс. пришлось взять в банке. При этом власти Уэйко настояли, чтобы Бил гарантировал, что квартиры в здании будут сдаваться только арендаторам с низким доходом. Спустя три года он продал здание в Уэйко с выгодой в $1 млн.

От недвижимости - к собственному банку

После удачной сделки в Уэйко Бил переключился на новую для себя область - проведение платных семинаров для бизнеса. Нанимая в качестве спикеров бывших чиновников, за два года, с 1979-го по 1981-й, Бил проводит около 100 семинаров в крупных городах США на тему получения кредитов от государства. На семинарах бизнесмен заработал несколько миллионов долларов, однако он закрыл бизнес после того, как президент Рональд Рейган заявил о сокращении программы выдачи госкредитов.

Вскоре Бил вернулся в сферу недвижимости. Модель бизнеса, который он вел, была схожа с его детской торговлей отремонтированными телевизорами. Бил покупал по низкой цене здания, которые находились в плачевном состоянии, ремонтировал их и перепродавал.

В 1985 году Бил учреждает Beal Bank, который начинает вести операционную деятельность только спустя три года, став участником государственной программы страхования вкладов. Первое отделение банка открылось на окраине Далласа, размер собственного капитала банка в 1988 году был всего лишь $3 млн.

К моменту открытия Beal Bank банковская индустрия Техаса переживала непростые времена из-за снижения цен на нефть и падения цен на недвижимость. Банк начинает скупать ипотечные кредиты банков-банкротов у государственной компании Resolution Trust Corp. с существенным дисконтом. Для того времени стратегия Beal Bank была нетривиальна - банк в основном покупал займы, а не выдавал их. Как объяснял Бил The Wall Street Journal, низкая цена означала высокую доходность, около 15%. Используемая Билом тактика - дешево скупать активы, которые другим кажутся непривлекательными - принесла свои плоды. Именно скупка ипотечных долгов в Техасе заложила основу будущих капиталов Beal Bank. И позже Бил не раз поступал вопреки рынку - и оказывался в выигрыше. Так, после терактов 11 сентября 2001 года, когда акции ведущих авиакомпаний упали в цене, Бил скупил примерно на $1 млрд долговых обязательств этих компаний, после чего они начали расти в цене. Скупка авиабондов, по словам Била, принесла ему ежегодную прибыль в $70 млн. В 2000 году издание American Banker признало Beal Bank самым прибыльным банком с 50-процентной доходностью акций за пять лет.

Впрочем, не все проекты, за которые брался Бил, были удачными. Самым громким провалом бизнесмена стал проект Beal Aerospace Technologies Inc., запущенный в 1997 году. По замыслу создателя компании она должна была составить конкуренцию NASA в запуске космических спутников. Компания успела построить самый крупный ракетный двигатель на жидком топливе со времен программы «Аполлон». Однако уже в 2000 году проект был закрыт. Бил объяснял это тем, что не может конкурировать с NASA в условиях, когда государство выделяет по $10 млрд на новые системы запуска спутников. На проект Бил потратил в общей сложности около $200 млн.​

​Банкир, говорящий «нет»

​Бил показал себя как один из самых удачливых бизнесменов периода финансового кризиса 2008-2009 годов. Всего за один год его состояние утроилось, к концу 2009 года достигнув $4,5 млрд. Начиная с 2004 года банкир в течение трех лет почти не покупал долговые обязательства и не выдавал кредитов, в то время как весь остальной банковский сектор США столкнулся с кредитным бумом. В это время объем активов Beal Bank существенно уменьшился - Билу пришлось сократить число служащих банка наполовину. Как пишет Forbes, в тот период Бил часто коротал время за игрой в нарды и разговорами с друзьями, в которых ругал «эти идиотские займы».

Однако когда в США начался ипотечный кризис, Бил стал буквально сметать упавшие в цене долговые обязательства. За год он потратил на них около $5 млрд. В итоге в 2009 году чистая прибыль Beal Bank увеличилась до $559 млн с $281 млн в 2008 году. Для сравнения, за тот же период Citigroup показал убыток $1,6 млрд.

Бил скептически относится к инвестициям в традиционном понимании. По его словам, за последние 15 лет он купил акции только одной компании.

Игрок

С 2001 года Бил стал регулярно появляться в Лас-Вегасе, где играл в покер с лучшими профессиональными игроками. В книге The Professor, The Banker and the Suicide King автор указывает, что в первые годы своего увлечения покером Бил мог проиграть за день $9,3 млн и выиграть $11,7 млн. Как отмечает один из его противников за игорным столом Ховард Ледерер, когда он играл с Билом в первый раз, то это было «как отобрать конфету у ребенка», но с годами Бил стал играть гораздо лучше.

Минимальные ставки, на которые играет Бил, составляют не менее $100 тыс. Самым крупным официально подтвержденным проигрышем Била стала сумма $16,6 млн в игре с Филом Айви. В 2011 году газета The New York Post сообщала, что за месяц Бил проиграл $50 млн за три игры (причем, по сведениям издания, одним из его соперников был известный актер Тоби Магуайр). Официальный представитель Била заявил, что сумма $50 млн «не является точной», отказавшись от дальнейших комментариев.

Гипотеза на миллион долларов

Еще в 1993 году Бил выдвинул математическую гипотезу, которую можно сформулировать следующим образом: если A в степени x + B в степени y = C в степени z, где A, B, C, x, y и z - натуральные, а x, y и z >2, то А, B и С имеют общий простой делитель. В 1997 году банкир объявил награду в $5 тыс. тому, кто докажет справедливость или ошибочность данной гипотезы. Впоследствии сумма вознаграждения неоднократно увеличивалась, и в 2013 году Бил поднял ее до $1 млн. Распорядителем суммы является Американское математическое общество. Пока поставленная задача не решена.

Друг Трампа

В конце 2000-х, когда компания Дональда Трампа Trump Entertainment Resorts Inc., которая объединяла три казино в Атлантик-Сити, пришла к банкротству, бизнесмен занял в Beal Bank по меньшей мере $600 млн. Кроме того, Трамп и Бил собирались реструктурировать долг компании, конвертировав его в акции. Однако позже Трамп отказался от этого плана, поскольку, заметил Бил, в случае его реализации Трамп устранялся бы от всякого управления компанией. В итоге Бил оставил идею приобрести обанкротившийся игорный бизнес Трампа, перепродав в конце 2009 года Карлу Айкану долговые обязательства Trump Entertainment Resorts .

По словам Трампа, Бил обладает «абсолютным зрением в том, что касается будущего». «Я знаю многих умных банкиров, и Энди прямо на вершине списка», - говорит Трамп.

Симпатия бизнесменов взаимна. По мнению Била, Трамп став президентом, смог бы произвести «радикальные изменения» в Вашингтоне, которые, по мнению Била, необходимы. По словам банкира, в ходе избирательной кампании он направил Трампу $100 тыс., однако тот их вернул. «Я еще ни разу не встречал политика, который возвращал бы мне мои деньги», - восхищается Бил.

Так говорит Энди Бил

Пять цитат

«Я уверен, что Трамп поможет экономике, но я не знаю как. Звучит безумно, но именно так работает реальный мир»

«Если я когда-нибудь вложу деньги в хедж-фонды - просто пристрелите меня!»

«Мы очень необычный банк, поскольку весь наш бизнес состоит в том, чтобы покупать проблемные долги»

«Все сделки, совершенные с 2004 года, были глупыми» (о буме кредитования перед кризисом)

«Я ненавижу вмешательство государства в частный сектор!»