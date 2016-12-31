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Топливно-энергетический комплекс
Доля женщин среди CEO крупнейших компаний Европы удвоилась за 7 лет и достигла 4%
16:03 28.09.2016 |
Доля женщин среди гендиректоров 350 крупнейших публичных компаний Европы постепенно увеличивается, но все еще остается чрезвычайно низкой: по данным S&P Global Markets Intelligence, она выросла более чем вдвое за семь лет, но достигла всего 4%.
В 2009 году женщины занимали пост CEO в шести из 350 компаний, входящих в список индекса S&P Euro 350, а по состоянию на 18 августа текущего года на таких должностях женщин было 14.
С начала 2016 года три женщины получили должности CEO в ведущих европейских концернах: Изабель Кошер сменила Жерара Местралле во главе французской энергетической группы Engie, Биргитте Боннесен заменила в Swedbank Михаэля Вольфа, а Элисон Бриттейн перешла из Lloyds в Whitbread - владельца сетей Premier Inn и Costa Coffee.
Процентный показатель несколько выше в Великобритании - 7% для FTSE 100 и в США - 5,4%, или 27 женщин-руководителей в компаниях S&P 500. Однако в Великобритании и США замедлился прирост числа женщин в составе советов директоров крупных компаний.
Кроме того, женщины-CEO отстают от коллег-мужчин по продолжительности сроков руководства. По данным S&P, в среднем в мире женщины занимают высшие посты в компаниях на два года меньше - пять лет в Европе и шесть лет в США.
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