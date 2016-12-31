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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Офис так бесит, что хочется всё кругом разбить? Пожалуйста!

 Элисон Беррейн

Коллеги приводят вас в бешенство, и вы испытываете непреодолимое желание заорать на них во весь голос. Наверняка вам стало бы легче, если бы вы могли спустить пар, но открытые проявления гнева в офисе по-прежнему запрещены.

В некоторых случаях приступ ярости может даже закончиться увольнением. Так что большинство из нас предпочитает сдерживать свои чувства.

Однако, по мнению экспертов, "офисное раздражение" - это вполне реальная и все более распространенная проблема.

"На эту тему хоть и часто шутят, но... все понимают, о чем идет речь", - утверждает Люси Берсфорд, психотерапевт и специалист по выстраиванию отношений, которая исследовала это явление по заказу европейского подразделения фирмы Canon в 2007 году.

По полученным ею данным, работа в офисе все чаще вызывает раздражение, и многие работники чувствуют свое бессилие проконтролировать ситуацию.

Как установила Берсфорд, 83% опрошенным доводилось видеть, как у коллеги на работе сдали нервы, а 63% и сами выходили из себя.

Аналогичные результаты были получены в рамках и других исследований.

Среди основных офисных раздражителей можно упомянуть компьютерные сбои, "тормозные" принтеры, вредных и ленивых коллег, а также неуважительное поведение начальников.

Согласно итогам исследования, проведенного в 2015 году в Техасском университете в Арлингтоне (США), аналогичное воздействие на людей оказывает и получение электронных писем после окончания рабочего дня - что неудивительно.

Впрочем, подавлять рвущееся наружу возмущение - это не лучший выход; существует решение, которое позволит вам выпустить пар и при этом не лишиться работы.

Для этой цели можно использовать "комнаты гнева" - дань модной тенденции давать выход своему гневу в безопасной обстановке, иногда даже с помощью бейсбольной биты.

Здесь жертвы стресса платят за возможность расколотить что-нибудь на свой выбор и не убирать за собой обломки или осколки.

"Мы позволяем людям выплеснуть свой гнев в безопасных условиях, - рассказывает Эд Хантер, основатель компании The Break Room, открывшейся в марте в австралийском городе Мельбурне. - [Мы понимаем, что] это вполне естественное возмущение".

По данным отчета, опубликованного австралийской страховой компанией Medibank Private, специализирующейся на медицинском страховании, стресс, связанный с работой, все больше беспокоит австралийских работников и работодателей.

Как говорится в докладе независимой организации Safe Work Australia, которая занимается охраной труда, за 2013 год, стресс, связанный с работой, обходится бизнесу страны в 10 миллиардов австралийских долларов (480 миллиардов рублей) в год.

"Нам все время говорят ничего не ломать, держать себя в руках и вести себя подобающе, - отмечает Стивен Шью, один из учредителей открывшегося в 2015 году в канадском городе Торонто спортивного клуба Battle Sports, где в числе прочих развлечений есть и "комната гнева". - А если что-нибудь ломаешь, заставляют покупать. Но в "комнате гнева" можно заниматься именно этим и не нажить себе неприятностей".

И потом - это весело.

 

Восстание против машин

Сотрудники клуба Battle Sports обнаружили, что особую злость у людей вызывает оргтехника.

Большой популярностью пользуется пакет "Офисное пространство" стоимостью 44,99 канадских доллара (примерно 2 200 рублей), в рамках которого люди получают возможность расколотить парочку-другую агрегатов.

"Людям нравится крушить принтеры. У нас уходит около 15 принтеров в неделю", - говорит Шью.

По его словам, принтер - это воплощение офисной среды, и возможность расправиться с этой машиной доставляет большое удовольствие.

Моду на физическое разрушение раздражителей подхватили в Будапеште, где открылась "комната гнева", и в США - на родине таких компаний, как Anger Room в Далласе (штат Техас), Tantrums LLC в Хьюстоне (штат Техас) и Smash Shack в Джексонвилле (Северная Каролина).

Клиентам предлагается подписать специальную форму об ограничении ответственности, надеть защитную маску, комбинезон и перчатки - и можно приступать к разрушительной деятельности!

Стоимость посещения колеблется от 20 до 100 долларов США (1 300 - 6 500 рублей) в зависимости от продолжительности сеанса (от 10 до 45 минут).

Шью рассказывает, что некоторые клиенты бронируют зал на более продолжительное время, чтобы выстроить выбранные предметы в определенном порядке, соорудить из них пирамиду или сфотографироваться.

Масло в огонь

Так является ли это проявление агрессии действенным средством от стресса? По правде говоря, нет.

Как написал нам профессор Университета штата Огайо Брэд Джей Бушмен, выплескивание ярости - не лучший способ справиться с раздражением.

В 2002 году Бушмен опубликовал результаты своего исследования, показавшие несостоятельность теории катарсиса, которая гласит, что агрессивное поведение или наблюдение за проявлениями агрессии освобождает от гнева.

Даже бездействие оказалось более эффективным средством: "Это все равно что тушить пожар бензином. Пламя лишь сильнее разгорается. Сердитый человек сильно возбужден (о чем свидетельствует частота сердечных сокращений и артериальное давление), а выплескивание раздражения поддерживает возбуждение на высоком уровне".

"Кроме того, оно способствует закреплению в памяти агрессивных мыслей и даже их развитию, если человек размышляет над тем, что вызвало его гнев, - утверждает Бушмен. - А заново переживая свою злость, человек культивирует в себе это чувство".

Вместо этого профессор советует использовать тактику отложенной реакции, чтобы гнев развеялся, и отвлечься от злобных мыслей или заняться чем-нибудь таким, что несовместимо с гневом. Например, посмотреть смешной фильм, в котором нет сцен насилия.

Не панацея

Конечно, посетители "комнат гнева" предпочитают вымещать свое раздражение (связанное с работой, супружеской изменой, несчастьем или более мелкими проблемами), на окружающей обстановке.

По словам Шью, комнату гнева в Вattle Sport посещают самые разные люди в возрасте от 19 до 50 с лишним лет. 60% тех, кто приходит за разрядкой, составляют женщины.

Он также отмечает, что волю своему раздражению дают не только отдельные частные лица - в "комнатах гнева" проводятся и корпоративные мероприятия.

По словам Хантера, у The Break Room тоже есть своя профессиональная клиентура, в которую входят юристы и госслужащие, причем 70% аудитории приходится на женщин.

"Комната гнева" - не панацея от раздражения, - предупреждает Шью. - Мы всегда говорим посетителям, что мы не психотерапевты и не врачи. Мы не претендуем на то, чтобы контролировать ваш гнев, и не утверждаем, что этот метод надежен".

"Комнаты гнева", по его словам, - это просто один из способов борьбы со стрессом.

"Мы приходим сюда, чтобы повеселиться", - объясняет Хантер.

Спокойствие, только спокойствие! (Несколько советов от Брэда Джея Бушмена)

* Не упивайтесь своим гневом. Эмоциональным людям тяжелее контролировать раздражение. Головному мозгу может помочь здоровое питание.
* Отсрочьте реакцию. Дайте гневу улечься, сосчитайте до десяти, прежде чем отвечать. Если вы очень сердиты, считайте до ста!
* Расслабьтесь. Остыньте, сделайте несколько глубоких вдохов или послушайте успокаивающую музыку.
* Отвлекитесь. Подумайте о чем-нибудь другом, порешайте кроссворд.
* Отстранитесь. Взгляните на себя со стороны.
 

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