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Смартфоны снижают работоспособность своих пользователей более чем на четверть
18:00 26.09.2016 |
Смартфоны на четверть снижают продуктивность труда, о чём свидетельствуют результаты эксперимента, проведённого экспертами Вюрцбургского университета и Университета Ноттингем Трент по заказу «Лаборатории Касперского».
Исследователи попытались выявить взаимосвязь между уровнем работоспособности людей и расстоянием, на котором от них находились их гаджеты. Изучив поведение 95 человек в возрасте от 19 до 56 лет, эксперты пришли к выводу, что отсутствие телефона положительно влияет на продуктивность.
«Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что на работоспособность человека положительное влияние оказывает скорее отсутствие, нежели наличие смартфона», - заключила Астрид Каролус (Astrid Carolus), медиапсихолог из Вюрцбургского университета.
В рамках эксперимента подопытным предлагалось пройти тест на концентрацию внимания при соблюдении четырёх разных условий: смартфон находится в кармане; смартфон лежит на рабочем столе; смартфон заперт в ящике; смартфон находится за пределами комнаты. В том случае, когда смартфон был в зоне видимости своего пользователя, результаты, ожидаемо, оказались самыми низкими. И лишь по мере удаления гаджета от человека работоспособность последнего заметно увеличивалась.
Как отмечается в отчёте, результаты испытаний были максимально высокими, когда телефоны были вне помещения - разница с ситуацией, когда смартфон лежал на столе, составила 26 %.
По результатам эксперимента был сделан вывод о том, что работоспособность каждого конкретного сотрудника и эффективность всего предприятия в целом повысится, если человек уменьшит частоту использования смартфона в течение рабочего времени.
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