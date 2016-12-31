Смартфоны на четверть снижают продуктивность труда, о чём свидетельствуют результаты эксперимента, проведённого экспертами Вюрцбургского университета и Университета Ноттингем Трент по заказу «Лаборатории Касперского».

Исследователи попытались выявить взаимосвязь между уровнем работоспособности людей и расстоянием, на котором от них находились их гаджеты. Изучив поведение 95 человек в возрасте от 19 до 56 лет, эксперты пришли к выводу, что отсутствие телефона положительно влияет на продуктивность.

«Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что на работоспособность человека положительное влияние оказывает скорее отсутствие, нежели наличие смартфона», - заключила Астрид Каролус (Astrid Carolus), медиапсихолог из Вюрцбургского университета.

В рамках эксперимента подопытным предлагалось пройти тест на концентрацию внимания при соблюдении четырёх разных условий: смартфон находится в кармане; смартфон лежит на рабочем столе; смартфон заперт в ящике; смартфон находится за пределами комнаты. В том случае, когда смартфон был в зоне видимости своего пользователя, результаты, ожидаемо, оказались самыми низкими. И лишь по мере удаления гаджета от человека работоспособность последнего заметно увеличивалась.

Как отмечается в отчёте, результаты испытаний были максимально высокими, когда телефоны были вне помещения - разница с ситуацией, когда смартфон лежал на столе, составила 26 %.

По результатам эксперимента был сделан вывод о том, что работоспособность каждого конкретного сотрудника и эффективность всего предприятия в целом повысится, если человек уменьшит частоту использования смартфона в течение рабочего времени.