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Топливно-энергетический комплекс
Названы лучшие страны для экспатов
13:41 23.09.2016 |
Исследование Expat Explorer за 2016 год было проведено банком HSBC. Оно основано на опросе почти 27 000 экспатов из 190 стран мира. Переселенцы делились своим взглядом на жизнь в той или иной стране по различным аспектам, включая экономику, образ жизни и семью.
Сингапур лидировал по предпочтениям иностранцев во всем мире как лучшее место для жизни, работы и семьи. 62% респондентов, живущих здесь, заявили о более высоком заработке, чем на родине. А 66% признали, что качество жизни в этой стране выше. И 73% опрошенных чувствуют уверенность в местной экономике.
В то же время в каждой категории также были выявлены лучшие страны. Так, Швейцария заняла первое место по экономическим перспективам экспатов. Здесь переселенцев ожидают самые высокие зарплаты, тут проще всего начать собственный бизнес или построить карьеру. Швеция лидировала в категории «семья». В этой стране лучшее соотношение качества и стоимости образования, и здесь проще всего растить детей.
Интересно, что Канада в этом году сместила с третьей позиции Швецию. Годом ранее страна кленового листа занимала лишь шестую строчку рейтинга.
ТОП-10 лучших стран для экспатов:
1. Сингапур
2. Новая Зеландия
3. Канада
4. Чехия
5. Швейцария
6. Норвегия
7. Австрия
8. Швеция
9. Бахрейн
10. Германия
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