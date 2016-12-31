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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На чем заработал новый владелец "Формулы-1"

 Георгий Перемитин

В среду, 7 сентября, американская медиакорпорация Liberty Media (среди ее активов - Discovery Channel и BBC America) объявила о достижении соглашения по покупке автогонок «Формула-1». Сделку, разбитую на два этапа, планируется завершить к первому кварталу 2017 года. Общая сумма покупки 100% акций компании Delta Topco, которой принадлежит чемпионат, составит $8 млрд с учетом долга. Владелец Liberty Media и новый хозяин самых популярных гонок мира Джон Мэлоун - один из пионеров американского кабельного телевидения и крупнейший в США землевладелец. Его состояние на 8 сентября Forbes оценивает в $7,1 млрд. В мартовском списке самых состоятельных бизнесменов мира по версии журнала Мэлоун занял 184-е место.

Юный радиолюбитель

Джон Мэлоун родился в 1941 году в американо-ирландской семье в городе Милфорд, штат Коннектикут. Его отец, Дэниел Мэлоун, работал инженером в компании General Electric. Почти всю неделю отец проводил на заводе GE в городе Сиракузы, возвращаясь домой только на выходные. Самое раннее детство будущего миллиардера проходило в окружении технических новинок. Отец оборудовал у себя дома мини-лабораторию, где, среди прочего, вел работу над созданием прототипов первых телевизоров от GE. Мэлоун сразу проявлял интерес к технике и инженерному делу - уже в восемь лет он открыл мастерскую по починке радиотехники.

Детские увлечения и работа отца во многом определили будущее Мэлоуна - после окончания школы он поступает в Йельский университет, который заканчивает в 1963 году со степенью бакалавра в области инженерного дела и экономики. После окончания университета Мэлоун приходит работать в один из главных технических центров Америки того времени, заложивший основы будущей компьютерной индустрии, - Bell Laboratories корпорации AT&T. На своих работодателей Мэлоун произвел хорошее впечатление - компания оплачивает учебу перспективного сотрудника в Johns Hopkins University, где он получает степень магистра в области промышленного менеджмента. Бывшие коллеги впоследствии особо отмечали «энциклопедическую память» Мэлоуна. Однако несмотря на хорошие перспективы, Мэлоун не был полностью счастлив на своем рабочем месте. «Был риск провести всю жизнь за написанием служебных записок, по сути не влияя ни на что в компании, - вспоминает сам бизнесмен в разговоре с The New Yorker. - Я видел ребят, которые 10 лет назад были такими же как я; теперь я видел их отчаявшимися». В итоге Мэлоун решил поменять сферу деятельности: в 1968 году он становится консультантом в McKinsey, где среди его клиентов - General Electric, IBM и другие крупнейшие компании США.

Карьера в McKinsey, впрочем, продлилась недолго - работа в управленческом консалтинге требовала постоянных поездок, что не очень устраивало Мэлоуна, у которого к тому времени были жена и дочь. В 1970 году он переходит в компанию General Instrument - отныне его карьера тесно связана с кабельным телевидением.

Среди пионеров отрасли

В General Instrument Джон Мэлоун возглавил подразделение Jerrold Electronics, которое занималось продажей оборудования для кабельного телевидения. Но уже через пару лет Мэлоун вновь разочаровался и стал искать новое место работы. По долгу службы Мэлоуну пришлось общаться с двумя пионерами молодой отрасли кабельного телевидения. Один из них, Стивен Росс, возглавлял крупнейшую компанию на рынке - Warner Communications. Он предлагал молодому управленцу зарплату в $150 тыс. и место главы кабельного бизнеса корпорации - Warner Cable.

Ради Мэлоуна, как пишет журналист The Wall Street Journal Марк Робишо в книге Cable Cowboy, посвященной становлению кабельного телевидения в США, Росс был готов перенести штаб-квартиру Warner Cable из Калифорнии в Коннектикут, чтобы тому не пришлось переезжать. Однако Мэлоун выбрал другой путь, и, как покажут дальнейшие события, не ошибся.

В 1973 году он соглашается на предложение владельца совсем молодой компании Tele-Communications Inc. (TCI) Боба Магнесса стать президентом компании. На этот раз Мэлоуна не остановила ни необходимость переехать в другой штат, ни сократившаяся в два раза зарплата. К моменту прихода Мэлоуна TCI было всего четыре года - компания была на грани банкротства, ее выручка за год составляла $13 млн, а долг - $130 млн. Магнесс, бывший фермер и торговец хлопком, был захвачен идеей улучшить телевизионный сигнал в сельской местности (для этого он и приобрел TCI), но чтобы управлять компанией, ему нужен был профессионал.

Первые несколько лет во главе компании сам Мэлоун называет «ядерной зимой» - лишенный ресурсов для серьезного развития инфраструктуры, он большое внимание уделял восстановлению доверия со стороны кредиторов. «Прорыв» для TCI произошел в 1978 году - тогда он смог убедить консорциум страховых компаний предоставить TCI финансирование на длительный срок, что помогло компании расплатиться с долгами. Получив в свое распоряжение финансовые ресурсы, Мэлоун смог приступить к развитию компании, примерно раз в две недели приобретая мелких провайдеров. Дополнительный приток капитала обеспечивали акции TCI, которые начали стремительно расти по мере расширения клиентской базы, развития рынка кабельного телевидения (запуск кабельного вещания CNN и ESPN, увеличение числа подписчиков HBO и Showtime) и дерегулирования рынка кабельного телевидения в США. Уже в 1986 году Мэлоун говорил, что каждый доллар от инвесторов, вложенный в TCI в 1977 году, принес $400. Бизнесмен также инвестировал в приобретение телеканалов (в частности, тогда была приобретена доля в Discovery Channel). Именно в то время за Мэлоуном закрепилась репутация жесткого конкурента и едва ли не монополиста (будущий вице-президент США Альберт Гор однажды якобы даже назвал его «Дартом Вейдером»).

Собирание активов

К середине 1990-х TCI стала одним из крупнейших кабельных ТВ-провайдеров в США с более чем 11-ю миллионов подписчиков в 49 штатах. Агрессивная политика по приобретению операторов, которую проводил Мэлоун, стала причиной иска от Viacom, обвинившей конкурента в нарушении антимонопольного законодательства. Однако в 1998 году, спустя год после смерти своего многолетнего бизнес-партнера Магнесса, Мэлоун решает продать TCI. Покупателем выступила компания AT&T, в котором Мэлоун когда-то начинал свою карьеру, сумма сделки составила $48 млрд., что делает ее одной из крупнейших в истории отрасли. AT&T согласилась приобрести TCI c 30%-ной премией к стоимости компании на рынке NASDAQ.

После сделки от TCI у Мэлоуна остался лишь один актив - компания Liberty Media, объединявшая медиаактивы TCI. После продажи TCI, как пишет в своей книге журналист Марк Робишо, многие ожидали, что Мэлоун, которому на тот момент уже было 67 лет, сойдет со сцены как бизнесмен. Однако предприниматель продолжил наращивать активы и с Liberty Media. Крупнейшей сделкой для Мэлоуна стала покупка в 2016 году Charter Communications (в этой компании Мэлоун является крупнейшим акционером, владея 26%) компаний Time Warner Cable (за $56,7 млрд) и Bright House Networks (за $10,4 млрд). Клиентская база новой компании составила 25 млн человек в 41 штате. Двумя годами ранее были приобретены спутниковая радиостанция Sirius FM c более 30 млн подписчиков за $10,6 млрд и британский оператор платного телевидения Virgin Media за $23,3 млрд.

Новые горизонты

Сообщения об интересе Мэлоуна к покупке «Формулы-1» начали появляться в прессе еще в 2014 году. Тогда Liberty Global (принадлежащая Мэлоуну телекоммуникационная компания, образованная в 2005 году из международного подразделения Liberty Media) и Discovery Communications обратились с предложением о приобретении 49% в «Формуле-1» к крупным акционерам гонок - инвесткомпании CVC Capital и банку Lehman Brothers. На тот момент предложение Мэлоуна составляло $4 млрд. Однако договориться с CVC Capital не удалось. «Мы были вовлечены в обсуждение, которое может растянуться навечно. Мы сохраняем интерес к «Формуле», но для того, чтобы найти принца, нужно поцеловать многих лягушек. Пока мы целуем лягушек», - говорил Мэлоун в интервью WSJ летом 2014 года. Тогда же он объяснял причины, по которым хочет инвестировать в автогонки - он назвал спорт важной частью развлекательного сегмента на телевидении. У Мэлоуна был опыт инвестиций в спорт и до «Формулы» - Liberty Media с 2007 года владеет профессиональной бейсбольной командой Atlanta Braves.

В итоге инвестору удалось опередить всех конкурентов в борьбе за «Формулу-1», среди которых назывались инвестгруппа RSE Ventures, Qatar Sport Investments (подразделение катарского суверенного инвестфонда), а также Sky Руперта Мердока.

В последние годы у «Формулы-1», около 70% выручки которой приходится на продажу прав на телетрансляции гонок, снижается мировая аудитория - за период с 2008 по 2015 год она сократилась с 600 до 400 млн человек. По словам гендиректора Liberty Media Грега Маффеи, для расширения фанатской базы «Формулы-1» Liberty Media планирует использовать новые технологии (в том числе виртуальной реальности) и создавать компьютерные игры, а также увеличить число этапов «Формулы» (сейчас их 21).

Условия сделки предполагают, что Liberty сразу выплатит $746 млн за 18,7% в материнской компании «формулического» бизнеса Delta Topco. А по итогам всей сделки нынешние акционеры «Формулы-1» получат $1,1 млрд наличными и 138 млн новых акций Liberty Media стоимостью $2,9 млрд. Кроме того, компания Мэлоуна выкупит субординированные облигации Delta Topco на $351 млн с погашением через 2,5 года.

В 2015 году выручка «Формулы-1» снизилась на 0,3%, до $1,7 млрд, а прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) уменьшилась на 4%, до $464 млн.

В структуру новой компании, Formula One Group, будут также вписаны доли Liberty Media в крупнейшей компании в области организации развлекательных мероприятий Live Nation Entertainment, а также миноритарные доли в Time Warner и Viacom. Стоимость чистых активов группы Formula One составит $5,6 млрд, следует из презентации к сделке.

Момент для приобретения F1 американским инвестором выглядит удачным - с нынешнего сезона в гонках участвует американская команда Haas. Кроме того, в последние годы доля спорта в списке 100 трансляций с самой массовой аудиторией в США неуклонно растет - по подсчетам Nielsen, за 10 лет она выросла с 14 до 93%.

Владелец латифундий

Мэлоун является крупнейшим собственником земли в США - его владения, согласно ноябрьским данным профильного журнала The Land Report, составляют более 890 тыс. га в штатах Мэн, Нью-Мексико и Канзас. Журнал Fortune в 2012 году назвал Мэлоуна «крупнейшим землевладельцем в мире после королевы Елизаветы II». В собственность бизнесмена входят пахотные земли, леса и фермы. ​

Бизнес Джона Мэлоуна в цифрах

$7,1 млрд - состояние Мэлоуна по данным Forbes на сентябрь 2016 года

$1,8 млрд - капитализация Liberty Media

$28,4 млрд - капитализация Liberty Global

$19,3 млрд - выручка Liberty Global по итогам первого полугодия 2016 года

45 тыс. - число сотрудников Liberty Global

28,7 млн - число клиентов Liberty Global

890 тыс. га - площадь земельных участков в собственности Мэлоуна

​Источники: данные компании, NASDAQ, Forbes, The Land Report
 

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21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

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30.12 Samsung пред­ста­ви­ла кон­ди­ци­о­нер, ко­то­рый не даст про­сту­дить­ся

30.12 Volvo впер­вые уста­но­ви­ла в ав­то­мо­биль "Скайп"

29.12 Amazon па­тен­ту­ет скла­ды-ди­ри­жаб­ли

29.12 Смарт­фон Gionee M2017 сто­ит от $1000

29.12 Глав­ный ин­же­нер Lamborghini под­твер­дил ги­брид­ный крос­со­вер

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

28.12 Уче­ные из Стэн­форд­ско­го уни­вер­си­те­та смог­ли из­го­то­вить са­мые тон­кие про­во­да в ми­рее

28.12 США об­ви­ни­ли тро­их ки­тай­ских трей­де­ров во взло­ме юр­фирм

28.12 Panasonic ин­ве­сти­ру­ет бо­лее 256 млн дол­ла­ров в пред­при­я­тие Tesla по вы­пус­ку сол­неч­ных ба­та­рей

28.12 Volkswagen при­об­рел фир­му PayByPhone для осво­е­ния удоб­ных форм опла­ты пар­ков­ки

27.12 Мощ­ность за­ряд­ных стан­ций Tesla Supercharger бу­дет мно­го­крат­но уве­ли­че­на

27.12 Вла­сти США за­ста­вят VW рас­ши­рить ли­ней­ку элек­тро­ка­ров

26.12 Мо­шен­ни­ки при­ду­ма­ли но­вую схе­му "развода" кли­ен­тов При­ват­бан­ка

26.12 Microsoft при­зна­ла агрес­сив­ной свою по­ли­ти­ку об­нов­ле­ния до Windows 10

26.12 Кос­ми­че­ский ко­рабль Virgin Galactic SpaceShipTwo со­вер­шил вто­рой ис­пы­та­тель­ный по­лет

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29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

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