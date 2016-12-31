Шесть украинских высших учебных заведений третий год подряд попадают в рейтинг лучших в мире вузов по версии организации Quacquarelli Symonds.

В рейтинг лучших в мире высших учебных заведений в 2016 году попал КНУ им. Тараса Шевченко, НТУУ КПИ, Донецкий национальный университет, НТУ ХПИ, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина и Сумской государственный университет. Последние два университета попадают в рейтинг с 2014 года.

В 2016 году первым из украинских вузов в глобальном рейтинге Quacquarelli Symonds стал Харьковский университет имени Каразина, который улучшил свои позиции и занял 382 место.

Потерял в рейтинге Национальный университет имени Тараса Шевченко (431-440). Киевский политехнический институт поднялся на 551-600 место.

Донецкий национальный университет, Харьковский политехнический институт и Сумской государственный университет не меняют позиции в рейтинге с 2014 года (+701).

ТОП-10 лучших университетов мира:

1. Массачусетский технологический институт (США)

2. Стэнфордский университет (США)

3. Гарвардский университет (США)

4. Кембриджский университет (Великобритания)

5. Калифорнийский технологический институт (США)

6. Оксфордский университет (Великобритания)

7. Университетский Колледж Лондона (Великобритания)

8. ETH Zurich (Швейцария)

9. Имперский Колледж Лондона (Великобритания)

10. Чикагский университет (США)