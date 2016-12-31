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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как заработать на кофейной гуще

 

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько кофейной гущи ежедневно отправляется в мусорное ведро? Обозреватель BBC Capital поинтересовалась, есть ли способы дать этому материалу вторую жизнь.

С удовольствием попивая утренний кофе, мы вряд ли думаем о том, какие горы кофейной гущи ежедневно оставляет за собой человечество.

Но некоторые люди - от инженеров до дизайнеров - нашли новые способы извлечь финансовую выгоду из отходов, которые мы производим из-за пристрастия к этому бодрящему напитку.

Но некоторые люди - от инженеров до дизайнеров - нашли новые способы извлечь финансовую выгоду из отходов, которые мы производим из-за пристрастия к этому бодрящему напитку.

Необычные емкости

Пять лет назад Джулиан Лехнер, студент факультета дизайна одного из итальянских университетов, пил очередную чашку эспрессо, когда ему в голову пришла необычная идея.

Он решил посвятить свою дипломную работу производству новых материалов из использованной кофейной массы.

Сейчас он живет в Берлине, и ему удалось создать материал для производства кофейных чашек и блюдец, пригодных для мытья в посудомоечной машине. Да, именно из кофейной гущи.

 

"У них есть легкий кофейный аромат, который сохраняется в течение пары недель", - говорит 30-летний дизайнер, продающий наборы из чашки и блюдца для эспрессо за 19,90 евро, а для капучино - за 24,90 евро.

"Но они не оставляют кофейного привкуса. Из них можно пить чай, и он сохранит свой оригинальный вкус".

Около года назад Лехнер оставил работу в сфере дизайна, чтобы основать собственную компанию под названием Kaffeeform со стартовым капиталом в размере 40 000 евро, полученным благодаря частному финансированию.

По словам Лехнера, сейчас в компании работает восемь человек, и она "практически безубыточна".

Кофейни, расположенные в нескольких минутах ходьбы от офиса Kaffeeform в модном берлинском районе Кройцберг, бесплатно предоставляют компании 500 кг использованной кофейной массы в месяц.

"Для того чтобы сделать чашку, нам достаточно шести порций кофе, - говорит он. - С увеличением объемов выпуска мы будем постепенно снижать стоимость [чашек]".

"В будущем нам хотелось бы перейти к массовому производству. Ведь вокруг так много кофейных отходов".

Прощайте, неприятные запахи!

Может показаться, что носить носки из кофейной гущи - это уже слишком. Но Аман Адвани, глава и соучредитель фирмы по пошиву одежды Ministry of Supply, расположенной в штате Массачусетс (США), считает, что для этого есть разумные причины.

В прошлом Адвани работал бизнес-консультантом, и ему приходилось проводить много времени в самолете. Ему не нравилось, что носки, подходившие к его деловому костюму, к концу дня становились влажными.

Поэтому он отрезал верхнюю часть обычного носка и прикрепил к ней влагопоглощающую нижнюю часть спортивного носка.

Это были его первые "функциональные носки". До идеи, связанной с кофе, оставалось совсем немного.

В 2012 году совместно с другими выпускниками Массачусетского технологического университета он основал компанию по производству мужской одежды под названием Ministry of Supply в Кембридже, штат Массачусетс. Для этого им пришлось привлечь частные инвестиции в размере 8,5 млн долларов.

Клиенты жаловались ему, что одной из главных проблем при ношении носков было появление неприятного запаха.

"Натуральным и при этом очень эффективным решением стал кофе - с ним ничто не могло сравниться", - говорит 31-летний Адвани.

"Если вы зайдете в отдел парфюмерии торгового центра, на прилавках вы увидите кофейные зерна. Их используют для того, чтобы, понюхав, освежить обонятельное восприятие, ведь кофе нейтрализует любые запахи".

Проект по выпуску носков серии Atlas был запущен на портале Kickstarter три года назад. На производство изделий, на 40% состоящих из переработанного полиэстера с добавлением кофейной массы, удалось собрать 204 601 долларов.

 

По словам Адвани, эта серия носков с розничной стоимостью 15 долларов за пару (чуть меньше тысячи рублей) в настоящий момент является одним из популярнейших продуктов компании.

В ходе специальной обработки из карбонизированной кофейной массы, предоставляемой предприятиями по обжарке кофе и кофейнями, удаляются масла, а затем ее добавляют в волокна переработанной полиэфирной нити.

"Мы рекомендуем рассматривать их как обычные носки и стирать после каждого использования. Но нам говорили, что даже после недели ношения эти носки практически не пахнут", - говорит он.

Совершенно новый вид ткани

Возможно, вы уже носите на себе кофейную гущу - или как минимум одежду, в состав которой она входит.

American Eagle, Timberland и L.L. Bean - вот лишь несколько из 110 модных брендов, работающих с тканью S.Cafe из пряжи, содержащей от 1,2 до 1,5% наночастиц кофейной гущи.

Эта ткань поставляется тайваньской текстильной компанией Singtex и используется преимущественно для пошива спортивной одежды, а также нижнего белья и модной одежды.

В прошлом году компания заработала 45 млн долларов США, из них 7,4 млн - благодаря S.Cafe.

Семейное предприятие, расположенное в городе Синьбэй, вложило 2,2 млн долларов США в разработку экологичной пряжи с содержанием кофе.

Эта идея родилась у главы компании Джейсона Чена, когда он услышал, как посетитель в местной кофейне попросил отдать ему использованную кофейную массу, объяснив, что она нужна ему для устранения неприятных запахов.

"Увидев это, [его жена] Эми в шутку сказала Джейсону, что ему стоит добавить немного кофе в свою одежду, чтобы "от него не так сильно пахло" [после занятий спортом]", - говорит Моза Вонг, заместитель главы отдела маркетинга в Singtex.

Так обычная шутка превратилась в нечто большее.

 

Сегодня для производства серии тканей S.Cafe Singtex ежедневно использует около 500 кг кофейной массы.

"Кофейни отдают нам кофейную гущу бесплатно. Они делают это с удовольствием, ведь это помогает им сэкономить на вывозе отходов", - говорит Вонг.

Топливо для барбекю

Отходы, оставшиеся после приготовления чашечки латте, теперь могут превращаться в топливо для барбекю.

Именно такой инновационный продукт - топливные брикеты для барбекю цилиндрической формы - предлагает британская компания bio-bean, работающая в области экологически чистых технологий.

 

Ежегодно на заводе в графстве Кембриджшир она перерабатывает 50 000 тонн кофейной гущи.

По словам 25-летнего Артура Кея, основателя и главы компании bio-bean, эти брикеты практически полностью состоят из использованной кофейной массы, отличаются нулевым уровнем выбросов углерода и при сгорании не издают никакого кофейного запаха.

"При их производстве мы используем натуральное органическое связующее вещество, чтобы брикеты были более прочными и не разваливались, ведь кофейная гуща состоит из очень мелких частиц", - говорит он.

Эта идея появилась у Кея три года назад, когда он, будучи студентом, изучающим архитектуру, разрабатывал дизайн для кофейни.

Заметив то, сколько кофейной гущи просто выбрасывают в мусорный ящик, он задумался над тем, как превратить ее в биотопливо с нулевым уровнем выбросов углерода.

Получив финансирование в размере 10 млн фунтов из частных и государственных источников, он основал компанию bio-bean, в которой на настоящий момент работает 30 сотрудников.

Тысячи кофеен, ресторанов, а также фабрики по производству растворимого кофе, аэропорты и железнодорожные вокзалы бесплатно отдают им использованную кофейную гущу.

Сделанные из нее кофейные брикеты можно будет приобрести в супермаркетах, садовых центрах и автозаправочных станциях Великобритании уже этой осенью.

"Брикеты Coffee Logs способны полностью заменить ископаемые виды топлива и древесную биомассу. Они горят дольше и дают больше тепла, чем древесина, поэтому покупатели могут сэкономить на каждом килограмме топлива", - говорит Кей.

Удобрение для почвы и средство от слизней

Занимаясь поиском решений в области вторичной переработки сырья, британская кофейная компания Greencup решила поглубже вникнуть в известный многим любителям садоводства совет по поводу использования кофейной гущи в качестве удобрения.

"Британцы - самые заядлые садоводы в мире, поэтому мы сочли, что идея по переработке кофейных отходов найдет у них широкий отклик", - говорит директор Greencup по инновациям Адам Фэйруэзэр.

Потратив несколько лет на исследования в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона и ботаническими садами, фирма сумела создать полностью органическое удобрение и средство для борьбы со слизнями.

В его состав входит кофейная гуща, поставляемая клиентами Greencup в объеме от 200 до 300 тонн в год, а также другие натуральные ингредиенты, такие как папоротник и древесная зола.

 

Новый продукт прошел сертификацию Британского фонда биоугля, получив при этом высокую оценку.

Удобрение для почвы на основе кофейной гущи от Greencup продается в садовых центрах по 7 фунтов стерлингов за четыре литра (около 600 рублей), а пятилитровая банка кофейных гранул для улучшения почвы от Greencup стоит 10 фунтов.

По словам владельцев компании, расположенной в Лондоне и зарабатывающей 2 млн фунтов в год, часть прибыли от продаж удобрения они отдают на благотворительность.

Оригинальные украшения

Снимая с пальцев собственноручно сделанные кольца, Розали Макмиллан время от времени улавливает легкий аромат кофе, исходящий от ее рук - а все потому, что она создает украшения, на 70% состоящие из переработанной кофейной гущи.

Она живет в Великобритании, и сырье получает преимущественно из лондонских офисов.

Помимо кофе, в состав изделий входят измельченные кусочки джутовых мешков, в которых поставляется кофе, а также биосмола в качестве связующего вещества.

"Большинство людей считают по меньшей мере странным работать с таким материалом, но для меня это естественно, - говорит 33-летняя Макмиллан, партнер фирмы по переработке пластика. - Это чудесный материал, ведь он по душе людям со всего мира".

При создании своей последней коллекции под названием Java Ore, включающей ожерелья, браслеты, кольца и серьги, она использовала кофейный материал в сочетании с серебром высокой пробы и сусальным золотом.

 

Макмиллан уже много лет занимается изготовлением ювелирных украшений. По ее словам, она потратила несколько тысяч фунтов на то, чтобы превратить свое хобби в бизнес.

Ее изделия можно найти в интернете, а также в нескольких британских магазинах, в том числе в одном из бутиков лондонского ювелирного квартала Хаттон-Гарден.

Цены на украшения варьируются от 83 фунтов (7200 рублей) за кольцо Java Rock, покрытое 22-каратным золотом, до 468 фунтов за массивное ожерелье Java Rock, сделанное из переработанного серебра высокой пробы и сусального золота.

Кофейное искусство

Устав от однообразных листочков папоротника, которые бариста, мастера кофейных машин, рисовали на молочной пенке перед тем, как подать ему кофе, Гидак аль-Низар решил создавать собственное кофейное искусство у себя дома.

Однажды утром индонезийский художник из Бандунга (провинция Западная Ява) развил эту идею.

"Мне было лень делать кофе с молочной пенкой, поэтому я пошел на кухню и приготовил обычный молотый кофе. Допив напиток, на дне чашки я увидел кофейную гущу", - говорит 27-летний парень.

"Мне показалось, что я вижу в ней изображение Грима, вымышленного существа из книги о Гарри Поттере. У меня разыгралась фантазия, и руки сами начали рисовать".

Используя кисть, зубочистку, кофейную гущу, капли кофе и клей, он создает утонченные произведения искусства на керамике, меламине и сухих листьях.

 

Будучи сторонником защиты окружающей среды, он очень рад тому, что в своих работах может использовать пищевые отходы - около двух ложек кофейной гущи для каждой.

Серия его рисунков под названием Zero Waste Coffee Art ("Безотходное кофейное искусство") собрала более 45 000 подписчиков в Instagram и была выставлена в столице Индонезии Джакарте.

Он продает свои произведения коллекционерам преимущественно через интернет по цене от 150 до 780 долларов США.

"Почему именно кофе? Потому что я его обожаю, - говорит он. - Кофе - это праздник! Мне бы хотелось, чтобы люди поняли простейшее значение моих работ. Они не о том, насколько мы талантливы, а о том, что мы любим делать и сколько радости это нам приносит".

"Я бы хотел, чтобы в мире было больше любви и мира. Наслаждайтесь каждой каплей этого чудесного напитка!"
 

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22.12 Ка­ко­вы пер­спек­ти­вы де­ла Охен­дов­ско­го

22.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла гос­сек­ре­та­рем Мин­фи­на Ка­пи­ну­са

22.12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

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30.12 Samsung пред­ста­ви­ла кон­ди­ци­о­нер, ко­то­рый не даст про­сту­дить­ся

30.12 Volvo впер­вые уста­но­ви­ла в ав­то­мо­биль "Скайп"

29.12 Amazon па­тен­ту­ет скла­ды-ди­ри­жаб­ли

29.12 Смарт­фон Gionee M2017 сто­ит от $1000

29.12 Глав­ный ин­же­нер Lamborghini под­твер­дил ги­брид­ный крос­со­вер

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

28.12 Уче­ные из Стэн­форд­ско­го уни­вер­си­те­та смог­ли из­го­то­вить са­мые тон­кие про­во­да в ми­рее

28.12 США об­ви­ни­ли тро­их ки­тай­ских трей­де­ров во взло­ме юр­фирм

28.12 Panasonic ин­ве­сти­ру­ет бо­лее 256 млн дол­ла­ров в пред­при­я­тие Tesla по вы­пус­ку сол­неч­ных ба­та­рей

28.12 Volkswagen при­об­рел фир­му PayByPhone для осво­е­ния удоб­ных форм опла­ты пар­ков­ки

27.12 Мощ­ность за­ряд­ных стан­ций Tesla Supercharger бу­дет мно­го­крат­но уве­ли­че­на

27.12 Вла­сти США за­ста­вят VW рас­ши­рить ли­ней­ку элек­тро­ка­ров

26.12 Мо­шен­ни­ки при­ду­ма­ли но­вую схе­му "развода" кли­ен­тов При­ват­бан­ка

26.12 Microsoft при­зна­ла агрес­сив­ной свою по­ли­ти­ку об­нов­ле­ния до Windows 10

26.12 Кос­ми­че­ский ко­рабль Virgin Galactic SpaceShipTwo со­вер­шил вто­рой ис­пы­та­тель­ный по­лет

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29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

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