BBC Capital опросил специалистов и сформулировал для вас шесть советов, следование которым повысит шансы найти ту работу, о которой вы мечтаете.

Вы недавно окончили вуз и все еще находитесь в поиске работы.

Вы отправили десятки резюме и уже потеряли счет поданным вами заявкам о приеме на желаемую должность.

Но все впустую. Вы начинаете паниковать и думать, что столько лет проучились зря.

Что же можно предпринять, чтобы, несмотря на недостаток реального опыта, сделать себя привлекательным кандидатом в глазах работодателей и увеличить свои шансы получить должность, о которой вы мечтаете?

1. Относитесь к поиску работы как к работе

"Самый лучший совет очень прост, но соискатели редко ему следуют, - подчеркивает Джинджер Портер, управляющий директор филиалов глобальной коммуникационной компании Golin в Далласе и Атланте. - Начинайте каждый день так, как будто это ваш рабочий день".

Не стоит валяться в кровати в пижаме и смотреть один сериал за другим. Встаньте утром и приведите себя в порядок с мыслью о том, что у вас сегодня есть важная задача: найти себе работу.

Портер предлагает составить список всех людей, работающих в выбранной вами сфере, которых вы знаете или о которых слышали.

В этот список стоит вносить только тех, кто согласится на встречу с вами и способен помочь вам в поиске работы.

Пригласите каждого из них на чашку кофе, либо просто позвоните им или напишите электронное письмо. При этом не стоит просить их взять вас на работу.

"Поговорите с каждым из этих людей о том, что вам нужно, и будьте конкретны: "Я ищу работу в такой-то компании, где я смогу применить свои навыки в такой-то сфере. Что бы вы могли мне порекомендовать?", - советует Портер.

"Люди охотнее тратят время на то, чтобы дать совет, и это лучше, чем тратить их время на просьбы о работе".

При личной встрече необходимо представить себя как профессионала, ведь вы просите помощи и, возможно, рекомендаций.

Подготовьте примеры успешного применения ваших навыков в прошлом - неважно, был ли это учебный проект или стажировка. Ваша цель - произвести впечатление.

Прежде чем уйти, спросите вашего собеседника, может ли он представить вас кому-нибудь. Делайте это на каждой встрече.

"Благодаря этому число ваших потенциальных работодателей будет расти в геометрической прогрессии, - считает Портер. - Следуя этому совету, вы можете поговорить с сотней человек, и я гарантирую, что как минимум у одного из них есть работа, идеально соответствующая вашей квалификации".

2. Выйдите за пределы зоны комфорта - хотя бы чуть-чуть

Если вас приглашают на собеседование в компании, работающие не в той сфере, которую вы изучали и которая вас не интересует, не дергайтесь - лучше используйте время для того, чтобы получить чуть больше опыта по своей специальности.

Оливер Донохью, управляющий директор пражского филиала кадрового агентства Nonstop Recruitment Schweiz AG, советует немного поработать - пусть не на той должности, о которой вы мечтали, но в своей сфере и таким образом приобрести новые навыки.

"Это не значит, что нужно радикально пересмотреть свои ожидания. Тем не менее даже недолгое пребывание в соответствующей компании покажет работодателям, что вы серьезно относитесь к своей карьере и хотите приобрести профессиональный опыт", - сказал он.

3. Используйте резюме, чтобы подчеркнуть свои преимущества

Если во время учебы вы проходили стажировку, связанную с интересующей вас сферой, недостаточно просто указать ее в резюме.

Стоит подробно описать работу, которую вы выполняли во время стажировки, считает Пайял Васудева, управляющий директор стратегического подразделения лондонского филиала компании Accenture.

"Способность продемонстрировать конкретные профессиональные навыки, приобретенные во время стажировки, волонтерской работы или участия в общественных мероприятиях, повышает ваши шансы найти работу", - отмечает она.

Если вы хотите улучшить свое резюме, попробуйте поработать бесплатно или пройти курсы профессиональной подготовки, чтобы приобрести навыки, необходимые для должности, которую вы хотите получить.

"Работодатели будут искать признаки того, что вы делали все возможное для повышения своей компетентности, и ваш дополнительный опыт может стать решающим фактором", - говорит Донохью.

По мнению Шерон Швайцер, консультанта в области этикета и межкультурных коммуникаций из Остина, штат Техас, сделать это очень просто.

Она советует изучить современные средства повышения производительности и цифровые инструменты, даже если вы не собираетесь работать в сфере информационных технологий.

В настоящее время эти инструменты получили очень широкое распространение, и в будущем их роль будет только расти, поэтому научиться пользоваться ими просто необходимо.

"Понятно, что вы умеете играть в Pokémon Go, однако работодателей интересует, насколько хорошо вы умеете пользоваться такими социальными сетями как Instagram, Tumblr, YouTube и Twitter, - говорит Швайцер. - Оттачивайте свои технические навыки".

Применяйте полученные знания на практике. "Все мы чувствуем себя в цифровой среде как дома, - говорит Пайял Васудева из Accenture. - Мы используем смартфоны и социальные сети для всего - от общения с друзьями до покупок".

"Начиная новую главу своей жизни в профессиональном мире, ищите работу при помощи специальных мобильных приложений. Используйте LinkedIn и другие социальные сети, чтобы налаживать новые связи и демонстрировать свой опыт и знания в определенной области".

4. Умеете много, но опыта нет? Вспомните всё!

Салли Уокер, международный инструктор по вопросам карьерного роста в компании SW Career Coaching (Великобритания), пишет: если у вас нет реального опыта работы, вам нужно позаботиться о составлении резюме, которое подчеркнет вашу квалификацию.

На первой странице в виде заголовков укажите навыки, необходимые для должности, на которую вы претендуете. Под этими заголовками создайте списки ваших достижений, подтверждающих, что вы обладаете этими навыками.

"Постарайтесь описать все значимые виды деятельности, которые вам приходилось осуществлять, и указать конкретные результаты, если это возможно", - рекомендует Уокер.

Например, под заголовком "Организация и планирование" можно упомянуть организацию благотворительного мероприятия во время учебы в университете. Опишите это так, чтобы подчеркнуть свои достижения.

Например: "Выступил(-а) в роли инициатора и полностью отвечал(-а) за организацию [название мероприятия] с участием 35 человек, в рамках которого удалось собрать 5000 фунтов на благотворительность. Процесс подготовки к мероприятию включал разработку рекламных материалов, взаимодействие с сотрудниками отдела по управлению территорией университета и привлечение услуг распорядителей".

5. Налаживание новых связей никогда не потеряет актуальности

Донохью считает, что поиск новых знакомств остается отличным способом попасться на глаза потенциальным работодателям.

Однако если у вас нет времени или желания посещать различные мероприятия, чтобы встретиться с ними лично, это можно сделать при помощи таких интернет-площадок, как LinkedIn и Xing.

Однако стоит учесть, что нет ничего лучше личных встреч, и в определенный момент вам все равно придется "выйти в свет".

Если же вы все же предпочтете искать работу в интернете, убедитесь в последовательности данных, размещаемых вами на различных ресурсах, от LinkedIn до онлайн-резюме.

"Прежде чем связываться с компаниями и специалистами по подбору персонала, удостоверьтесь в том, что ваш профиль в соцсети безупречен. В нем обязательно нужно указать весь предыдущий опыт работы, а также дополнительные знания и навыки, которые вы приобрели", - советует Донохью.

6. Расширяйте горизонты - шаг в строну не повредит

Если, подав заявки на несколько должностей, вы все еще остаетесь ни с чем, стоит рассмотреть возможность работы в областях, смежных с вашей.

Например, в компании NonStop, где работает Донохью, есть сотрудники со степенью магистра, которые отвечают за подбор персонала как раз в той области, в которой они специализируются. Бывали случаи, когда на указанной должности работали специалисты с докторской степенью.

"Перспективы в сфере трудоустройства не всегда будут напрямую связаны с тем, что вы изучали. Иногда, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, нужно сделать шаг в другом направлении", - предупреждает Оливер Донохью.