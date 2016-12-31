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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как Рей Далио создал крупнейший хедж-фонд мира

 

«Самый успешный управляющий хедж-фондом в истории» Рей Далио оказался в центре скандала: в его компании Bridgewater якобы культивируются «запугивания». Жалуются сотрудники, но не клиенты - им Далио приносит миллиарды.

В конце июля The New York Times опубликовала скандальную статью с интригующим заголовком «Секс, страх и видеонаблюдение в крупнейшем хедж-фонде мира». Газета рассказала о жалобах властям со стороны сотрудников хедж-фонда Bridgewater Associates, управляющего активами более чем на $150 млрд. Сотрудники жаловались на гнетущую атмосферу в компании - все, что происходит в офисе, подлежит видео- и аудиозаписи, имеют место случаи сексуального домогательства и попытки замять инциденты с помощью давления топ-менеджмента.

В итоге главе Bridgewater Реймонду (Рею) Далио пришлось публично выступать с объяснениями, из которых следовало, что статья «искажает реальность», а журналисты The New York Times «даже не попытались» понять, как работает компания.

Личное состояние Далио журнал Forbes оценивает в $15,9 млрд - онлайн-рэнкинг ставит его на 24-е место среди миллиардеров США и на 57-е в мире. В свои 67 лет Далио практикует трансцендентальную медитацию и раздает советы правительствам и крупнейшим компаниям. По состоянию на конец 2015 года Далио, по данным авторитетного рейтинга LCH Investments, является самым успешным управляющим хедж-фондов в истории, а журнал Bloomberg Markets включил его в свой список 50 самых влиятельных персон. В 2015 году вознаграждение Далио составило $1,4 млрд.

Мальчик с поля для гольфа

Будущий миллиардер Рей Далио родился в 1949 году в нью-йоркском районе Квинс. Его отец был джазовым музыкантом и играл на кларнете и саксофоне в ночных клубах Манхэттена, а мать была домработницей. Когда Рею было восемь, его семья переехала в предместье Нью-Йорка - небольшой городок Манхассет.

В детстве Далио не питал большой любви к учебе - школьная рутина и постоянная зубрежка его тяготили. Но уже тогда его нельзя было назвать ленивым: Рей с детства сам зарабатывал себе на карманные расходы, зимой убирая снег с соседских участков, а летом - подстригая газоны. Одна из таких детских подработок в итоге сыграла большую роль во всей его будущей бизнес-карьере.

В 1961 году, когда Рею было 12 лет, он устраивается на работу в фешенебельный гольф-клуб Links Golf Club, расположенный недалеко от его дома. В его обязанности входили перенос спортивного инвентаря и подсказки игрокам, среди которых было много инвесторов с Уолл-стрит. Сам Далио в беседе для книги 2012 года The Alpha Masters, посвященной управляющим крупнейших хедж-фондов, вспоминает, что в то время одной из самых популярных тем для разговоров был фондовый рынок - об акциях говорили все, от парикмахеров до чистильщиков обуви. Подросток заинтересовался этой темой, начал штудировать The Wall Street Journal и спрашивать советов у членов гольф-клуба из числа инвесторов. Накопив $300, Далио приступил к выбору своих первых вложений, которые должны были удовлетворять простым критериям: акции должны принадлежать компании, о которой он сам что-то слышал, и стоить менее $5 за бумагу. В итоге выбор пал на акции авиакомпании Northeast Airlines. Инвестиция оказалась удачной - вскоре компания получила предложение о слиянии, и ее акции подорожали втрое. «Инвестиции казались мне достаточно простым занятием - я смотрел на названия компаний и думал, что мне просто нужно выбрать те акции, которые пойдут вверх. Если бы этого не произошло и я потерял бы деньги, я вполне мог сейчас заниматься чем-то другим», - вспоминает Далио.

Воодушевленный первым успехом, Далио начинает проводить часы за изучением отчетов ведущих компаний и накапливать портфолио. В результате к моменту окончания школы в распоряжении Далио был портфель акций на несколько тысяч долларов.

Медитативные инвестиции

В 1967 году Далио поступает в колледж при Университете Лонг-Айленда, где изучает финансы. Как и большинство молодых людей того времени, Далио увлекается рок-музыкой, в том числе группой The Beatles. Вслед за своими кумирами он начинает практиковать трансцендентальную медитацию, которой продолжает заниматься по сей день. Гораздо позже, уже будучи обладателем многомиллиардного состояния, он скажет, что своим успехом обязан прежде всего трансцендентальной медитации, которая «научила его видеть вещи в перспективе».

Далио становится одним из лучших студентов в колледже и после его окончания в 1971 году поступает в Гарвардскую школу бизнеса. Учеба вновь дается ему легко: как объяснял сам Далио, в Гарварде не нужно было ничего заучивать, чего он так не любил. Летом 1973 года Далио пробует свои силы в биржевой торговле сырьем (зерном, нефтью, хлопком) в Меrrill Lynch. Тогда торговля сырьем находилась на вторых ролях по сравнению с торговлей акциями. Однако ситуация меняется уже осенью 1973 года - после начала первого нефтяного кризиса. Далио вместе с друзьями по Гарварду решает основать компанию, специализирующуюся на биржевой торговле сырьем, выбрав для нее название Bridgewater Associates. Впрочем, этот бизнес не принес начинающим трейдерам значимых результатов.

После окончания Гарварда Далио присоединился к брокерской компании Shearson Hayden Stone, которой руководил будущий основатель Citigroup Сэнфорд Вейл. Далио работал в департаменте сырьевых товаров, давая советы по хеджированию рисков (как напоминание из тех времен, в его кабинете до сих пор висит подарок калифорнийских фермеров - бычьи рога). Однако долго Далио на этом месте не продержался. В канун 1975 года он пошел в бар выпить со своим начальником, между ними завязался спор, и Далио ударил своего босса, в результате чего ему пришлось уволиться. С этого момента начинается история Далио как самостоятельного бизнесмена.

Альфа и бета

После увольнения из Shearson Hayden Stone 26-летний Далио убедил нескольких своих клиентов нанять его в качестве консультанта по рискам и инвестициям. Он основывает компанию Bridgewater Associates, заимствуя название своего первого бизнеса. Первым офиcом компании была нью-йоркская двухкомнатная квартира Далио. Первые десять лет своего существования компания действовала исключительно как консалтинговый бизнес. Со временем Далио смог хорошо зарекомендовать себя благодаря глубокому макроанализу. Его рассылки для клиентов под названием «Ежедневные наблюдения» (Daily Observations) становятся популярными и влиятельными на рынке.

Среди клиентов Далио в тот период был McDonald`s - в 1983 году компания обратилась к консультанту с просьбой разработать вариант фьючерсного контракта на поставки курятины, которая нужна была для нового блюда - Chicken McNuggets.

Первым же, кто доверил свои средства в управление Bridgewater Associates, в 1985 году стала компания Strategic Investment Group. Ее президент Хильда Очоа-Бриллембург в интервью Financial Times говорит про Далио, что у него есть талант «слышать сигналы рынка и понимать, когда это просто шум, а когда они складываются в музыку».

Первый крупный клиент пришел к Далио в том же 1985 году - он получил в управление $5 млн из пенсионного фонда сотрудников Всемирного банка (высокопоставленные чиновники Всемирного банка до этого несколько лет регулярно читали «Ежедневные наблюдения»). Спустя некоторое время Далио убедил Всемирный банк предоставить ему больше свободы в диверсификации вложений. Стратегия подразумевала отход от традиционной практики управляющих активами, которые привязывали свои действия к заранее сформированному стандартному инвестпортфелю. Далио стремился к более активному управлению. Вслед за пенсионным фондом Всемирного банка к клиентам Bridgewater присоединился пенсионный фонд компании Kodak.

Новаторский подход Далио отчасти заключался и в том, что его фонд принципиально отдавал предпочтение работе с крупными организациями, а не с состоятельными частными инвесторами. В активах под управлением Bridgewater примерно треть приходится на корпоративные пенсионные фонды, около четверти - на средства суверенных инвестфондов. Сам Далио в книге The Alpha Masters говорит, что предпочитает иметь дело с «умным клиентом», который не просто доверяет ему деньги, следуя слепой вере, но и «вовлечен в диалог» с хедж-фондом.

По мере роста числа клиентов рос и масштаб инвестиций - Далио использовал стратегию global macro, инвестируя по всему миру в разные активы, при этом проводя глубокий ретроспективный анализ того или иного рынка.

Bridgewater Associates под управлением Далио стал первым хедж-фондом, который построил свою стратегию на четком разделении двух классов доходности - альфа и бета. Альфа - это прибыль, которую инвестор получает в результате умения управляющего заранее распознать, какие активы вырастут в цене, а какие упадут (доходность, таким образом, будет выше, чем общая доходность на рынке). Бета, напротив, связана с общей доходностью рынка и меньшими рисками. Под управлением Bridgewater Associates были созданы две структуры, специализирующихся на двух разных типах доходности - Pure Alpha и All Weather соответственно. В All Weather инвесторы платят управляющим меньшие деньги, однако и доходность там ниже. Pure Alpha в итоге стал флагманским подразделением Bridgewater - по подсчетам LCH Investments, за все время существования Pure Alpha заработал $45 млрд, с 1991 года лишь трижды окончив год с убытками.

Успех Bridgewater во многом строился на беспрецедентном уровне анализа, который проводит фонд. Так, накануне мирового финансового кризиса, еще летом 2007 года, в своей аналитической сводке Далио и его соавтор назвали «безумными» практику выдачи займов и уровень закредитованности крупных банков. В поисках прецедентов Bridgewater изучил предыдущие случаи кредитных кризисов, вплоть до 1920-х годов. Компания Далио подсчитала, что возможные потери банков от плохих долгов составят $839 млрд. С этими расчетами Далио посетил Минфин США и Белый дом, однако его предостережения были оставлены без внимания. Весной 2008 года Bridgewater выводит средства из нескольких проблемных банков, среди которых Lehman Brothers и Bear Stearns. Благодаря тому, что Далио смог предвидеть кризис, Bridgewater стал одним из немногих в отрасли, кому удалось оставаться прибыльным в кризисные годы. Хедж-фонд приносил прибыль и в 2008-м, и в 2009 году. А 2010 год и вовсе стал для компании рекордным - активы фонда увеличились на $15,3 млрд. В 2011 году доходность портфеля Bridgewater Associates составила 23%, в то время как средний портфель других хедж-фондов принес убыток 5%.

Финансовый гуру​​

Как глава крупнейшего в мире хедж-фонда, Далио уважаем в экспертном сообществе. Временами он делится с миром своим видением экономической ситуации, выкладывая ролики со своими комментариями на сайте economicprinciples.org. На канале Bridgewater в YouTube он разместил ролик (на данный момент набравший более 3 млн просмотров), в котором описывает, «как работает экономическая машина». По его словам, эта концепция помогает ему предвидеть мировые кризисы. В финале видеоролика он выводит три основных правила: не позволять долгу расти быстрее доходов, не позволять долгу расти быстрее производительности и делать все возможное, чтобы поднять производительность.

Давая советы начинающим инвесторам в разговоре для книги Money. Master the Game, Далио описал идеальный инвестиционный портфель. 30% в этом портфеле приходится на акции крупных компаний из индекса S&P 500, 55% - на государственные облигации (из них 40% - долгосрочные и 15% - среднесрочные). По словам Далио, такой большой процент облигаций нужен для того, чтобы компенсировать волатильность акций. Оставшиеся 15% в портфеле Далио распределяет поровну между золотом и другими сырьевыми активами (на случай ускорения инфляции). В случае если какой-то из сегментов демонстрирует высокую доходность, необходимо часть средств из этого актива переместить в другие сегменты - такую ребалансировку необходимо делать не реже одного раза в год. Далио подчеркивает, что разделение инвестиций поровну между акциями и облигациями - это достаточно рискованные и несбалансированные инвестиции. По его словам, степень риска при таком распределении составляет не менее 95%, поскольку акции подвержены высокой волатильности.

Иногда экспертизу Далио привлекают и на государственном уровне. В мае 2014 года Далио приезжал в Россию, где участвовал во встрече с чиновниками финансово-экономического блока российского правительства. В октябре того же года хакерская группировка «Анонимный интернационал» опубликовала рекомендации Далио по оживлению российской экономики. Из документов следует, что Далио рекомендовал российским чиновникам увеличить роль финансовых рынков и внутреннего долга в национальной валюте (по мнению Далио, рост долга должен быть сопоставим с ростом ВВП). Инвестор также предлагал занимать средства на развитие экономики у пенсионных фондов и страховых компаний.

Культ личности

Хедж-фонды являются достаточно закрытой отраслью в том, что касается информации о внутренних порядках и корпоративной культуре. Сам Далио часто повторяет, что в Bridgewater Associates царит дух «радикальной открытости» - по его словам, сотрудники компании могут высказать свое недовольство тем или иным вопросом, а дело компании - понять, правы они или нет. В интервью The Wall Street Journal инвестор сравнил начало работы в Bridgewater с поступлением на службу в спецназ США.

Процесс приема на работу в Bridgewater действительно напоминает отбор в элитные войска - кандидат подвергается шести разным типам тестов, целью которых является изучение его личности. Уже после приема в компанию сотрудники должны оценивать работу друг друга через специальное приложение Dots. Далио ждет от сотрудников, что они будут открыто критиковать работу друг друга. Далее следует подробный разбор проблемы (такие процессы один из инсайдеров в компании сравнил с испанской инквизицией). Все это дало изданию New York Magazine повод назвать Bridgewater «многомиллиардным экспериментом по изучению человеческого поведения».

Своего рода корпоративным кодексом в Bridgewater служат «Принципы» Рея Далио - состоящий из более 200 пунктов 110-страничный документ, в котором прописаны рекомендации по поведению в коллективе. В документе в нескольких местах подчеркивается, что ошибки в коллективе должны персонифицироваться: такое поведение в коллективе сравнивается с поведением гиен, которые съедают хищника, но в итоге приносят благо системе, помогая процессу эволюции.

Июльская статья The New York Times, бросившая тень на имидж Bridgewater, сообщала о жалобе одного из сотрудников компании в комиссию по правам человека штата Коннектикут. В своей жалобе 34-летний Кристофер Таруи назвал Bridgewater «котлом страха и запугивания». Он описал атмосферу постоянной видео- и аудиофиксации действий работников, а также раскрыл случай сексуальных домогательств со стороны его руководителя-мужчины. После того как Таруи подал жалобу, по его словам, несколько топ-менеджеров Bridgewater начали давить на него, требуя отозвать обвинения. В публикации NYT отмечается, что жалобы в Национальное управление по вопросам трудовых отношений подавали еще семь бывших сотрудников Bridgewater.

В своем ответе на публикацию NYT Далио заявил, что газета допустила в своей статье искажения и неточности. «Bridgewater - это не «котел запугивания», а совсем наоборот. Компания хорошо известна тем, что дает своим сотрудникам право голоса, особенно когда речь идет о проблемах». Необходимость записывать встречи Далио объяснил тем, что это избавляет некоторых сотрудников от необходимости присутствовать на встречах лично. Далио также опроверг информацию о том, что компания требует от всех сотрудников в начале рабочего дня выключать мобильные телефоны, чтобы сохранить секретность. Говоря непосредственно о предмете жалобы, инвестор отметил, что Bridgewater борется с «легкомысленными обвинениями, которые делаются в расчете получить денежную выгоду».

В начале августа стало известно, что Таруи отозвал свои обвинения и перешел в другую компанию.

Бизнес Рея Далио в цифрах

$154 млрд - активы, находящиеся в управлении Bridgewater Associates

$82,3 млрд - активы, которыми управляет хедж-фонд Pure Alpha

18% - средняя годовая доходность Pure Alpha с 1991 года

1,7 тыс. человек - число сотрудников Bridgewater Associates

$3,3 млрд - прибыль Pure Alpha в 2015 году
По материалам: РБК
 

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09.12 Про­ект "Воз­душ­но­го экспресса" хо­тят "разморозить"

08.12 Стро­ить жи­лье в Ки­е­ве за по­след­ние 10 лет ста­ло су­ще­ствен­но де­шев­ле – экс­перт

08.12 Укра­и­на по­лу­чи­ла ми­ро­вую пре­мию Open Government Awards 2016 за си­сте­му ProZorro

06.12 Ки­ев пла­ни­ру­ет к 2025г по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну сто­и­мо­стью 31,6 млрд грн

06.12 Ки­ев­ские за­строй­щи­ки под­хва­ти­ли ини­ци­а­ти­ву сво­их кол­лег из при­го­ро­да, и пред­ла­га­ют про­грам­мы trade-in

02.12 Эко­но­ми­че­ский кри­зис, а глав­ное, по­вы­ше­ние цен на энер­го­но­си­те­ли, за­мет­но из­ме­ни­ли струк­ту­ру спро­са на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

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30.12 Ка­б­мин на­зна­чил гос­сек­ре­та­рем Ми­но­бо­ро­ны дей­ству­ю­ще­го зам­ми­ни­стра Дуб­ля­на

28.12 Гон­та­ре­ва за­де­кла­ри­ро­ва­ла 52,6 млн гри­вен за про­да­жу сво­ей до­ли в ICU

28.12 За рас­крут­ку те­мы при­ми­ре­ния с РФ пла­тят от 500 $ до 1000 $

27.12 Не­по­топ­ля­е­мый Кис­син­джер. На­сколь­ко за­раз­на пу­ти­но­фи­лия от­ца чел­ноч­ной ди­пло­ма­тии

27.12 Во­ло­ди­мир Кістіон: "У 2017-2018 році ми ма­ти­ме­мо нор­мальні українські дороги"

26.12 В си­ту­ації з го­ло­су­ван­ням у Рад­безі ООН що­до Ізраїлю не бу­ло хо­ро­шо­го рішен­ня

23.12 В Ра­де за­кон­чи­лось по­след­нее в 2016г пле­нар­ное за­се­да­ние, в сле­ду­ю­щий раз нар­де­пы со­бе­рут­ся 17 ян­ва­ря

23.12 Смо­жет ли Ко­ло­мой­ский по­ссо­рить власть

23.12 Ко­ло­мой­ский про­ком­мен­ти­ро­вал на­цио­на­ли­за­цию "ПриватБанка"

22.12 Ка­ко­вы пер­спек­ти­вы де­ла Охен­дов­ско­го

22.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла гос­сек­ре­та­рем Мин­фи­на Ка­пи­ну­са

22.12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

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30.12 Samsung пред­ста­ви­ла кон­ди­ци­о­нер, ко­то­рый не даст про­сту­дить­ся

30.12 Volvo впер­вые уста­но­ви­ла в ав­то­мо­биль "Скайп"

29.12 Amazon па­тен­ту­ет скла­ды-ди­ри­жаб­ли

29.12 Смарт­фон Gionee M2017 сто­ит от $1000

29.12 Глав­ный ин­же­нер Lamborghini под­твер­дил ги­брид­ный крос­со­вер

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

28.12 Уче­ные из Стэн­форд­ско­го уни­вер­си­те­та смог­ли из­го­то­вить са­мые тон­кие про­во­да в ми­рее

28.12 США об­ви­ни­ли тро­их ки­тай­ских трей­де­ров во взло­ме юр­фирм

28.12 Panasonic ин­ве­сти­ру­ет бо­лее 256 млн дол­ла­ров в пред­при­я­тие Tesla по вы­пус­ку сол­неч­ных ба­та­рей

28.12 Volkswagen при­об­рел фир­му PayByPhone для осво­е­ния удоб­ных форм опла­ты пар­ков­ки

27.12 Мощ­ность за­ряд­ных стан­ций Tesla Supercharger бу­дет мно­го­крат­но уве­ли­че­на

27.12 Вла­сти США за­ста­вят VW рас­ши­рить ли­ней­ку элек­тро­ка­ров

26.12 Мо­шен­ни­ки при­ду­ма­ли но­вую схе­му "развода" кли­ен­тов При­ват­бан­ка

26.12 Microsoft при­зна­ла агрес­сив­ной свою по­ли­ти­ку об­нов­ле­ния до Windows 10

26.12 Кос­ми­че­ский ко­рабль Virgin Galactic SpaceShipTwo со­вер­шил вто­рой ис­пы­та­тель­ный по­лет

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29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

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