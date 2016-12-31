Создатель и гендиректор Instagram Кевин Систром на этой неделе признан миллиардером. Вступлением в клуб супербогачей он обязан росту котировок Facebook, в которой ему принадлежит всего лишь около 0,3%.

В полку прибыло

На этой неделе американское издание Forbes объявило о пополнении списка миллиардеров. Новым сверхбогачом стал сооснователь и генеральный директор (CEO) социальной сети Instagram Кевин Систром. К своим 32 годам предприниматель обладает состоянием $1,1 млрд.

Основным активом Систрома является миноритарный пакет акций корпорации Facebook. В клубе миллиардеров Кевин оказался благодаря тому, что несколько дней назад котировки Facebook достигли исторического максимума - $127 за бумагу. Доля Систрома в отчетности Facebook не раскрывается, но исходя из рыночной стоимости компании составляет около 0,3%.

Эти акции бизнесмен получил четыре года назад при продаже Facebook своего сервиса Instagram. В апреле 2012 года компания Марка Цукерберга объявила о том, что покупает Instagram со всеми сотрудниками за деньги и ценные бумаги. Тогда сумма сделки оценивалась в $1 млрд, из нее на долю Систрома приходилось 40%.

Через месяц Facebook вышла на биржу NASDAQ, но в течение лета 2012 года котировки компании упали (к уровню закрытия первого торгового дня) почти вдвое. В итоге, когда осенью сделка с Instagram была закрыта, она оценивалась уже в $715 млн, а доля Систрома - в $280 млн. Но за прошедшие четыре года цена одной акции Facebook увеличилась в несколько раз, а вместе с ней и состояние CEO Instagram.

Дитя интернет-бума

Кевин Систром родился в декабре 1983 года в городе Холлистон, штат Массачусетс. По своему происхождению бизнесмен относится к так называемым WASP, «белым англосаксонским протестантам». Несколько поколений его предков жили в разных частях северо-востока США и работали в крупных корпорациях.

Так, отец будущего миллиардера Дуглас Систром является профессиональным кадровиком: на момент рождения сына Кевина он служил в региональном Банке Новой Англии как специалист по HR, а до недавних пор работал вице-президентом по кадровым вопросам в крупной ретейлерской сети TJX. Мать Кевина Диана последние 30 лет занимается маркетингом, последнее место работы - сервис каршеринга Zipcar. Ее мать (бабушка Кевина) работала в таких корпорациях, как Standard Oil и Western Union, а на пенсии стала активисткой протестантской общины.

Родившийся в семье управленцев и воспитанный в духе протестантской этики, Кевин Систром с детства интересовался деловым миром. Нередко сопровождал мать на организованных ею маркетинговых кампаниях. Семья Систром была довольно состоятельной, и родители смогли устроить Кевина в престижную частную школу Мидлсекса. В разное время ее окончили пулитцеровский лауреат Конрад Эйкен, экс-кандидат в вице-президенты США от республиканцев Генри Кэбот Лодж и нынешний кандидат в вице-президенты от либертарианцев Уильям Уэлд.

Из нескольких предметов углубленного изучения Кевин выбрал компьютерную науку. Как пишет The Wall Street Journal, немалое влияние на мальчика оказал его дядя, работавший разработчиком программного обеспечения, который еще с 1995 года давал иногда Кевину свой ноутбук, чтобы тот отрабатывал навыки программирования.

Через несколько лет в США начался интернет-бум, стал надуваться пузырь доткомов. Появлялось огромное количество новых онлайн-сервисов, а старые корпорации спешно заводили интернет-сайты. Например, в 1999 году мать Кевина сама помогла запустить веб-страницу компании Eastpak (занимается продажей рюкзаков и чемоданов), в которой тогда работала. К этому моменту старшеклассник Кевин Систром уже знал, что сам хочет заниматься интернетом и компьютеризацией.

Стэнфордский кружок

К 2002 году Систром окончил элитную школу в Массачусетсе, имел хороший опыт любительского программирования и даже небольшой трудовой стаж - одно время подрабатывал в музыкальном магазине в центре Бостона. Воодушевленный тесным сотрудничеством Стэнфордского университета с компаниями Кремниевой долины, Кевин переехал в Калифорнию и успешно поступил в Стэнфорд. Как отмечает издание Eyerys, Систром изначально собирался заниматься компьютерной наукой, но занятия в университете показались ему слишком теоретическими, и он поменял специализацию на управление и проектирование. ​После четырех лет обучения получил диплом бакалавра в сфере управления и инжиниринга.

Перед последним, четвертым курсом Стэнфорда Кевин решил попробоваться на программу Mayfield Fellows. Каждый год из нескольких университетов Калифорнии по ней набирают 12 способных студентов, которых в течение академического года обучают теории и практике создания и руководства крупными технологическими компаниями.

Систром был признан достойным кандидатом, успешно прошел конкурс на Mayfield Fellows и попал на стажировку в только что созданную компанию Odeo. На базе этого сервиса для создания и поиска подкастов (информационных аудио- и видеопередач) через пару лет будет основана сеть микроблогов Twitter.

За четыре месяца стажировки в Odeo Систром набил руку на создании элементов интерфейса, после чего вернулся доучиваться в Стэнфорд. В то время ему начали поступать заманчивые предложения трудоустройства (в частности, от основателя Facebook Марка Цукерберга), но молодой специалист все же решил получить диплом бакалавра, не отвлекаясь на подработку.

Выпустившись из Стэнфорда в 2006 году, Кевин принял предложение компании Google, которая тогда была безусловным лидером среди молодых стартапов Кремниевой долины. Она к тому моменту уже вышла на биржу и даже успела попасть в индекс S&P 500. Первые два года Систром занимался продвижением проектов Google (почта, календарь, таблицы и документы), затем входил в группу корпоративного развития.

После Систром ушел из Google - во многом из-за корпоративной атмосферы, которая, как ему казалось, губила у людей стремление к индивидуальному предпринимательству. «У меня же всегда было к этому стремление, и я захотел вернуть себе социальное пространство», - вспоминал потом Систром. Некоторое время он работал менеджером по продуктам в компании Nextstop, которая занималась социальными путеводителями.

Одинокий волк

Как признавался бизнесмен в разговоре с Forbes в 2012 году, работая в Nextstop, он активно обдумывал создание собственного приложения. Если во время учебы в Стэнфорде и работы в Google Кевин на досуге занимался программированием, набивая руку, то теперь он в свободное время целенаправленно разрабатывал концепцию своего стартапа.

Буквально в те же месяцы (весной 2009 года) на свет появилось приложение Foursquare, позволяющее отмечать свое местоположение. Систром захотел создать расширенное подобие этого приложения, где акцент стоял бы не только на регистрации своей геолокации, но и на общении и обмене фотографиями.

В январе 2010 года на одной из вечеринок Систром показал прототип своего приложения, названного Burbn, в честь американского виски, венчурному инвестору Стиву Андерсону. Его заинтересовала идея молодого бизнесмена, и Андерсон пообещал вложить в проект $250 тыс., но при условии, что Систром найдет себе бизнес-партнера. Позднее Андерсон объяснил The New York Times, что опасался возникновения «эхокамеры» в Burbn - возникающей при единоначалии ситуации, когда решения начальства не вызывают обсуждения, а принимаются автоматически.

В целом Андерсон отмечал: «Тогда мы знали, что за мобильными платформами будущее, что сейчас есть шанс сформировать уникальный опыт для мобильных устройств, но больше ни черта об этом не знали». Получив деньги от Андерсона, Систром моментально уволился из Nextstop и начал поиск компаньона. Вскоре он остановился на кандидатуре Майка Кригера, который учился в Стэнфорде на два курса младше и тоже проходил практику по программе Mayfield Fellows.

Едва договорившись о совместной работе над проектом, Кригер и Систром пришли к выводу, что Foursquare обладает уже слишком большой популярностью и конкурировать с ним становится практически невозможно. Решено было перевернуть концепцию приложения, с тем чтобы именно фотография стояла на первом плане, а местоположение и общение были прикладными инструментами. Проект переименовали в Instagram, от сочетания слов «моментальная фотография» и «телеграмма».

С развязанными руками

В октябре 2010 года, после нескольких месяцев тестовой работы, Instagram вышел в открытый доступ. За месяц работы бесплатное приложение скачали около 1 млн человек, поэтому первое время задачей Систрома и Кригера была поддержка работоспособности серверов, чтобы те не рухнули от наплыва посетителей. Проблема была решена переносом мощностей на серверы онлайн-ретейлера Amazon. Это стало одной из причин, почему основатели Instagram согласились на сделку с Facebook: влиться в такую крупную компанию означало еще и начать пользоваться ее развитой инфраструктурой.

Кевин Систром, Майк Кригер и разработчик Шейн Суини в офисе Instagram в Сан-Франциско, апрель 2011 года​

После закрытия сделки с Facebook руководство Instagram получило поддержку в виде мощной корпорации и сконцентрировалось на развитии приложения. Было добавлено множество новых функций, некоторые при непосредственном участии Систрома. Оставшись генеральным директором, бизнесмен смог теперь освободить время для другой деятельности. В 2014 году он вошел в совет директоров крупнейшей в США сети супермаркетов Wal-Mart. В свою очередь, руководство Facebook заинтересовалось монетизацией приложения, которое насчитывало уже сотни миллионов активных пользователей.

К середине 2015 года, отмечает журнал Fortune, акционеры Facebook начали выказывать недовольство тем, что корпорация не получает должной финансовой отдачи от своих многочисленных приобретений. В сентябре Instagram представил модель 30-секундных рекламных видео, которые появлялись в ленте у пользователей.

По оценкам банка Credit Suisse, доля рекламной выручки Instagram во всей выручке Facebook за первый квартал 2016 года составила более 10%, достигнув $573 млн. С течением времени, прогнозируют аналитики банка, рекламные поступления от фотосервиса будут возрастать и составят за весь 2016 год около $3,2 млрд.

Месяц назад аудитория Instagram перевалила за 500 млн зарегистрированных пользователей. Сейчас основное направление экспансии сервиса, по словам самого Систрома, рынки Китая и Индии. Систром задумывается и о развитии сервиса. «То, что есть сейчас, не перенесет вас на место событий. Нескольких фильтров не хватит, чтобы изменить мир для нас самих», - заявил он The Wall Street Journal. Миллиардер делает ставку на более широкое использование видео в приложении, а в перспективе - на внедрение дополненной реальности.

Мода на ретро

Вдохновение для создания фильтров для фотографий Систром черпал из своего краткого знакомства с техникой ломографии пятью годами ранее. В начале 2005 года он поехал во Флоренцию, где знакомый итальянский профессор продемонстрировал студенту Стэнфорда небольшую камеру Holga. Этот фотоаппарат начали производить в 1982 году в Британском Гонконге, и с тех пор модель почти не изменилась - лишь позднее была добавлена модификация под пленку 35 мм, популярную на Западе.

Благодаря упрощенной конструкции и техническим особенностям Holga выдавала небольшие квадратные снимки низкого качества с обилием эффектов - виньетка, неверная цвето- и светопередача, размытость, которые придавали фотографиям налет ретро. Как и множеству поклонников ломографии, подобная эстетика пришлась Систрому по душе.

Instagram стал далеко не первым приложением для смартфонов, использующим подобную технику. В 2009 году на свет появилось приложение Hipstamatic, которое позволяет самому настраивать ретрофильтры для сделанных на телефон фотографий. В отличие от Instagram такой способ обработки снимка мог занять несколько минут, кроме того, приложение изначально не имело своей платформы для общения пользователей.

Кроме того, руководство компании Synthetic, выпустившей Hipstamatic, с самого начала сделало ставку на самоокупаемость приложения, чтобы по возможности не привлекать инвесторов. По данным издания Inc.com, уже с первых недель существования Hipstamatic платное приложение с платным дополнительным контентом вышло в прибыль. На момент же покупки Instagram компанией Цукерберга у этого сервиса не было не только выручки, но и даже модели ее получения.

Кевин Систром в цифрах

$1,1 млрд составляет богатство Систрома

40 фильтров предлагает сервис для обработки фото

500 млн пользователей зарегистрированы в Instagram на июнь 2016 года

90% пользователей Instagram составляют люди до 35 лет

80% пользователей находятся за пределами США

$250 тыс. составила первая инвестиция в сервис

$715 млн выложил Facebook за покупку Instagram

До $3,2 млрд рекламной выручки может принести Instagram в 2016 году

10,6% - доля выручки Instagram в выручке Facebook за январь-март 2016 года

Данные: Business Insider, Credit Suisse, Forbes, данные компаний