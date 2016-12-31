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Топливно-энергетический комплекс
Менеджеры малоэффективных компаний оказалось более высокооплачиваемыми
17:16 25.07.2016 |
Самые высокооплачиваемые руководители работают в наименее эффективных компаниях. К такому выводу пришли аналитики исследовательской фирмы MSCI, сообщает The Wall Street Journal.
Эксперты проанализировали зарплаты примерно 800 топ-менеджеров в 429 крупных и средних компаниях США. Одновременно они изучили эффективность работы этих фирм за период с 2004 по 2014 год.
Исследование показало, что в 20 процентах компаний, руководители которых получали наибольшую зарплату, каждые инвестированные 100 долларов за десять лет принесли 265 долларов. За это же время в фирмах с самым низким уровнем зарплат топ-менеджеров вложенные 100 долларов принесли бизнесу 367 долларов.
Полученные результаты ставят под сомнение один из основополагающих современных принципов оплаты труда топ-менеджеров, отметили аналитики. До сих пор считалось, что зависимость размера вознаграждения от эффективности работы компании улучшает производительность последней. На сегодняшний день на так называемую стимулирующую часть денег, получаемых генеральным директором в США, приходится 70 процентов всего вознаграждения.
В июне издание уже писало, что зависимость годовой зарплаты топ-менеджера компании от ее финансовых результатов является сравнительно слабой. В частности, в 2015 году вознаграждение руководителей фирм, входящих в индекс S&P 500, снизилось на 4,6 процента по сравнению с предыдущим годом. При этом доходность инвестиций в компаниях упала с 18 процентов в 2014 году до 1,3 процента в 2015-м. процентов в 2014 году до 1,3 процента в 2015-м.
В начале 2015 года глава Росимущества Ольга Дергунова сообщала, что ведомство обсуждает возможность замены денежной мотивации топ-менеджеров государственных компаний на опционную.
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