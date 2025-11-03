Авторизация

Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі в непікові періоди - Укрзалізниця

 

Програма безкоштовних трьох тисяч кілометрів від Укрзалізниці у межах анонсованого Президентом Володимиром Зеленським пакету допомоги «Зимова підтримка» стимулюватиме подорожі в непікові періоди.

Як передає Укрінформ, про це АТ «Укрзалізниця» заявила у Фейсбуці.

«УЗ долучається до «Зимової підтримки», яку сьогодні анонсував Президент. Обійняти найближчих - найважливіше у цю непросту зиму. І ми дуже хочемо, щоб близькі могли обійняти захисників, щоб дітлахи з прифронтових громад могли трохи перепочити в таборах чи з родинами і щоб це було доступно кожному», - зазначили в Укрзалізниці.

В компанії пообіцяли повідомити деталі вже скоро.

«Втім, розповідаємо відразу, чому саме 3000 км: це дорівнює подорожі туди-зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні! Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший! І ще: знаємо, що в піковий період не просто «зловити» квитки. Тож програма УЗ-3000 якраз і допоможе розвантажити пік - вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди», - наголосили в Укрзалізниці.

В кампанії підкреслили, що ця програма - важлива складова системного державного фінансування пасажирських перевезень. Це - надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі.

«Працюємо, щоб усе швидко запустити. Повернемось із деталями вже скоро. Яка ваша подорож мрії на 3,000 км - поділіться в коментарях? Від нас - приємні подарунки для подорожуючих!», - додали в Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати пакет програм допомоги «Зимова підтримка», яка запрацює вже у грудні.
 

