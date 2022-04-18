«Нибулон» планирует построить в Измаиле терминал для перевалки зерновых

Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Украины компания "Нибулон" (Николаев) планирует построить в Измаиле терминал для перевалки зерновых грузов.

Об этом пишет информагентство "Юг.Today".

"15 апреля, Измаильский городской совет предоставил «Нибулону» разрешение на разработку проекта землеустройства об отведении земельного участка площадью 20 га, который расположен в Измаиле в районе улиц Портовая, Дунайская и набережной Луки Капикраяна сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации объекта транспортной инфраструктуры - терминала для перевалки зерновых грузов", - пишет издание.

Как следует из решения Измаильского горсовета, "Нибулон" намеревается построить собственный перевалочный комплекс для обеспечения своей логистики, мощности Измаильского морского порта и элеватора не будут задействованы. По словам Измаильского городского головы Андрея Абрамченко, предприятие рассматривает возможность задействовать в своих логистических схемах флот Украинского Дунайского пароходства.

Как сообщали Українськi Новини, Белгород-Днестровский морпорт начинает работу в формате транспортно-логистического центра.

В 2021 году "Нибулон" экспортировал более 5,64 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

В 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) "Нибулон" сократил экспорт зерновых и масличных культур на 6%, или на 0,3 млн тонн, до 4,6 млн тонн по сравнению с прошлым маркетинговым годом.

"Нибулон" является крупным производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции и стивидорной компанией.





