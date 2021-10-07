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Bihus.Info выиграло суд против «БРСМ»
12:18 07.10.2021 |
Голосеевский районный суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований ООО «БРСМ-Нафта» и ООО «Евро Смарт Пауэр», которые судились с журналистами Bihus.Info из-за расследования теневого финансирования «Партии Шария», сообщается на сайте издания.
Отмечается, что осенью прошлого года ООО «БРСМ-Нафта» и ООО «Евро Смарт Пауэр» подали в суд иск к Денису Бигусу, Анастасии Усенко и Лесе Ивановой с требованием опровергнуть якобы недостоверную информацию в расследовании «Шарий: грязный кэш, проплаченные эксперты и тайные спонсоры (переписка партии)».
Напомним, журналисты Bihus.Info рассказали о сомнительной системе финансирования политической партии блогера Анатолия Шария. Так, в распоряжении редакции оказался ряд внутренних телеграмм-чатов партии, где в частности «шариевци» обсуждали вопрос денежных поступлений и расходов.
Согласно переписок, львиная доля денег на партийные нужды проходила неофициально - в виде наличности и переводов на личные банковские карточки, и соответственно не отображалась в официальном финотчете партии.
В телеграмм-чате команды Шария финансами руководила некая Анжела Васильевна Ларкина. Она не просто давала финальное согласование на те или иные расходы, но, судя по перепискам «шариевцев», и обеспечивала их средствами для удовлетворения различных партийных нужд: от выплаты неофициальных зарплат активистам в ячейках партии - до оплаты аренды офисов, мерча, партгазет и тому подобного.
Журналисты идентифицировали Ларкину как топ-менеджера группы компаний «БРСМ», поскольку она есть/была руководителем множества компаний, входящих в группу одноименных фирм владельца сети заправок «БРСМ».
ООО «БРСМ-Нафта» и ООО «Евро Смарт Пауэр» требовали опровергнуть только три фрагмента сюжета (о причастности группы и Ларкиной к тайному финансированию «Партии Шария»), но при этом также просили суд заставить журналистов удалить весь сюжет. А еще взыскать с них упущенную выгоду 305 тыс. грн (вроде как после сюжета клиент ООО «БРСМ-Нафта» не захотел заключать контракт) и 200 тыс. грн морального ущерба.
Журналисты предоставили суду копию переписок, экспертизу, подтверждающую их подлинность, доказательства взаимосвязей истца и Ларкиной и т.д..
Суд отказал в удовлетворении требований компаний в полном объеме.
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