НБУ ввел комиссии и лимиты на снятие наличных в ВТБ Банке

ВТБ Банк (Киев) в настоящее время претерпевает снижение объема ликвидности, что обусловлено как плановым сворачиванием деятельности, так и решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года о блокировании активов финансового учреждения, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Это решение суда фактически лишило ВТБ Банк возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов. Соответственно, 5 ноября ВТБ Банк был вынужден ввести превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных", - указанно в сообщении.

В то же время регулятор отмечает, что он продолжает осуществлять усиленный мониторинг ситуации, и при необходимости готов принять меры в пределах располагаемых полномочий.

Кроме того, НБУ заверяет, что ситуация с ликвидностью в ВТБ Банке никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет всего 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

Как сообщалось, Апелляционный суд Киева 5 сентября решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ Банка, Проминвестбанка и Сбербанка (все – Киев). Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Среди истцов, в частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Определением суда от 5 сентября ВТБ Банку, Проминвестбанку и Сбербанку также было запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д.

Указанное выше разбирательство в Гааге было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL).

Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций.

Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

ВТБ Банк (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 22-е место (8,033 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.