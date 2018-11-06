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Заемщикам ПриватБанка спишут часть долга
17:15 05.11.2018 |
Государственный ПриватБанк 26 ноября запустит программу реструктуризации долгов заемщиков-физлиц, которая коснется задолженности почти на 50 млрд грн.
Об этом объявила заместитель главы правления ПриватБанка Галина Пахачук.
Накопленный в ПриватБанке к 1 сентября проблемный портфель из 951,6 тыс. кредитных договоров со сроком невозврата свыше 90 дней составил 87,7 млрд грн.
Но под реструктуризацию подпадет проблемный портфель, который был накоплен в ПриватБанке еще до его национализации 19 декабря 2016 года. Тогда у банка было 516 тыс. проблемных кредитов на 80,7 млрд грн. Балансовая задолженность по этому портфелю составляла 20,3 млрд грн, внебалансовая - 60,4 млрд грн.
Но реструктуризировать можно будет еще меньший объем долгов. Как рассказала Галина Пахачук, из этого портфеля "исключены" кредиты в зоне АТО, кредиты умерших заемщиков, военнослужащих, связанных лиц, договоры с признаками мошенничества.
В итоге 294 тыс. заемщиков с долгами на 48,5 млрд грн смогут воспользоваться реструктуризацией. Речь идет о розничных кредитах, кредитах МСБ и потребкредитовании. 57% этого долга в долларах США, 3% - в евро, 40% - в гривнах.
«С 26 ноября банк начнет рассылать клиентам письма с информацией о доступных для каждого заемщика программах реструктуризации: на электронную почту, через Privat24», - сказала Галина Пахачук.
Для реструктуризации заемщик должен вернуть 15% от суммы долга, а на оставшуюся часть гривневой задолженности будет начисляться 13-16% годовых. Валютные долги можно будет реструктуризировать под 0,01%.
Галина Пахачук обещает, что все валютные кредиты будут переведены в гривну по курсу на день реструктуризации, то есть по рыночному курсу.
По кредитам МСБ и портребкредитам (ипотека, кредиты под залог недвижимости, автокредиты) предусмотрено полное списание пени и штрафных санкций, по розничным - лишь частичное. Для МСБ и потребкредитов будет предусмотрено частичное списание процентов по кредитам, а для потребкредитов возможно прощение даже части тела кредита.
Будет 47 программ реструктуризации с разными размерами списаний.
Завершить реструктуризацию в ПриватБанке планируют за 6-8 месяцев. По прогнозам банкам, его клиенты погасят 3,6 млрд грн долга, который находится на балансе, и 5,7 млрд грн - на внебалансе.
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