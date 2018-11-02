НБУ в октябре применил санкции к 4 банкам за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк в октябре применил санкции к 4 банкам за нарушения в сфере финмониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в октябре применил к четырем банкам меры воздействия.

К Юнекс Банку была применена мера воздействия в виде письменного предостережения в связи с неприведением в установленный срок в соответствие с требованиями законодательства Украины идентификации клиентов.

К Идея Банку применена мера воздействия в виде письменного предостережения в связи с необеспечением выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащим выявлением публичных деятелей.

К Альтбанку - мера воздействия в виде письменного предостережения в связи с ненадлежащим исполнением обязанности разрабатывать и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга; нарушением требований по изучению клиентов банка - публичных деятелей или связанных с ними лиц и т.д.

Банк "Центр" оштрафован на 1,2 млн гривен за осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Она заключается в проведении банком финансовых операций с привлечением агентов, действовавших от имени и под контролем банка, осуществляющих прием наличных с помощью аппаратно-программного комплекса/программно-технического комплекса самообслуживания с целью дальнейшего перевода без осуществления инкассации принятых наличных средств.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.