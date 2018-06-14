Цена на золото ускорила рост 13 марта на фоне решения ФРС США по ставке

Цена на золото ускорила рост после публикации решения ФРС США поднять базовую ставку до диапазона 1,75-2% годовых по итогам июньского заседания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.15 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,1 доллара, или на 0,24%, до 1302,5 доллара за тройскую унцию. При этом до объявления решения регулятора актив рос в цене на 0,16%, до 1301,6 доллара.

Стоимость июльского фьючерса на серебро также ускорила рост - металл дорожает на 0,82%, до 17,03 доллара за унцию. Перед публикацией пресс-релиза ФРС серебро дорожало только на 0,41%.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 12-13 июня повысил базовую процентную ставку до 1,75-2% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Кроме того, регулятор повысил прогноз по числу повышений ставки в текущем году - теперь ожидается четыре повышения, тогда как в марте Федрезерв прогнозировал три повышения ставки.