Киевский городской совет продлил договор с компанией "Киевэнерго" на управление тепловыми сетями города до 27 апреля 2018 года.

За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 62 депутата при минимально необходимом 61, передают Українські Новини.

Согласно проекту решения, предполагается продление соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева от 2001 года, заключенного между Киевской городской государственной администрацией и энергоснабжающей компанией "Киевэнерго".

Соответствующее соглашение с "Киевэнерго" предлагается продлить до 27 апреля 2018 года включительно.

Действие существующего договора заканчивается 31 декабря 2017 года.

В проекте решения также предусмотрено определение КП и закрепление за ним на праве хозяйственного ведения коммунального имущества, находящегося во владении и пользовании "Киевэнерго", после прекращения соглашения.

Кроме того, планируется разработать до 30 июня 2017 года договор об определении процедуры и условий возврата коммунальной собственности, переданной "Киевэнерго".

Как сообщали Українські Новини, 11 ноября 2016 года мэр Киева, председатель Киевгорадминистрации Виталий Кличко заявил, что администрация не намерена продлевать договор с компанией "Киевэнерго" на управление тепловыми сетями города.