Платить за потребленный газ в столице советуют по счетам от ГП «КиевГазЭнерджи». Столичный поставщик газа на сегодняшний день не заключал с КП «ГИВЦ» договоров, которые позволили бы платить в пределах одного общего платежного бланка.

Об этом стало известно из сообщения компании «Киевгаз».

«Мы полностью поддерживаем инициативу введения возможности оплаты всех жилищно-коммунальных услуг в пределах одного платежного бланка, но уверены в том, что для корректного и плодотворного сотрудничества КП «ГИВЦ» должно не только сообщить о своих намерениях, но и достичь договоренностей по существенным вопросам», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня ПАО «Киевгаз» и ГП «КиевГазЭнерджи» не имеют никакого отношения к счетам, выставленным коммунальным предприятием «Главный информационно-вычислительный центр».