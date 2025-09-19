Фінансові новини
- 19.09.25
- 23:52
RSS
мапа сайту
Трамп запросив Ердогана в Білий дім, говоритимуть і про F-35 для Туреччини
23:38 19.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч зі своїм турецьким візаві Реджепом Таїпом Ердоганом 25 вересня в Білому домі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав на Truth Social.
Американський президент сказав, що прийме Ердогана у Вашингтоні 25 вересня.
"Ми працюємо над багатьма торговельними та військовими угодами з президентом, зокрема масштабною закупівлею літаків Boeing, великою угодою щодо F-16 та продовженням переговорів щодо F-35, які, як ми сподіваємося, завершаться позитивно", - додав він.
5 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість, що його країна отримає доступ до американської програми F-35 відповідно до домовленості з Дональдом Трампом.
Причиною виключення Анкари з програми стало її рішення придбати російські системи протиповітряної оборони С-400. Наразі не було публічних сигналів, що Туреччина планує від них відмовитись.
Посол США в Туреччині Том Баррак казав, що до кінця 2025 року можливе вирішення тривалої суперечки щодо літаків F-35.
