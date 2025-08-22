Американська нафтосервісна компанія Weatherford розширила свою діяльність у Росії, попри санкції

Американська нафтосервісна компанія Weatherford International розширює свою діяльність у Росії, попри санкції США. Газета Financial Times знайшла близько 100 вакансій, розміщених компанією з кінця лютого - саме тоді набрали чинності нові американські обмеження на діяльність сервісних компаній США у російському нафтогазовому секторі.

За перше півріччя Weatherford отримала в Росії близько 7% свого доходу ($2,4 млрд) порівняно з 5% рік тому. Активи компанії в Росії за цей час зросли з $233 млн до $332 млн.

Двоє основних конкурентів Weatherford у США - Baker Hughes та Halliburton - ще у 2022 році продали свої російські активи місцевим менеджерам і вийшли з ринку.

Водночас найбільший у світі гравець у цій галузі - техаська SLB (колишня Schlumberger) - продовжує працювати в Росії, утримуючи там тисячі співробітників.

Санкції, розроблені наприкінці каденції адміністрації Джо Байдена та запроваджені вже урядом Дональда Трампа, забороняють надання будь-яких американських сервісів, пов'язаних із видобутком і переробленням сирої нафти та нафтопродуктів, фізичним і юридичним особам у Росії. До списку потрапили також понад 30 російських нафтосервісних компаній.

Міністерство фінансів США ухвалило ці санкції під тиском Конгресу, де понад 50 законодавців з обох партій закликали до посилення обмежень і примусу SLB та інших компаній США піти з Росії.

Weatherford і SLB відмовилися коментувати свою діяльність у Росії та дотримання санкцій.

Старший науковий співробітник Carnegie Endowment for International Peace Сергій Вакуленко припустив, що компанії, найімовірніше, організували свій російський бізнес як відокремлені підрозділи з місцевим персоналом і суворими обмеженнями на контакти з американськими штаб-квартирами.