Фінансові новини
- |
- 21.08.25
- |
- 20:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна, Європа та США обговорили «військові варіанти» підтримки мирних переговорів
18:22 21.08.2025 |
---
Очільники генеральних штабів України, США та європейських країн протягом 19-20 серпня обговорили військові плани, повʼязані з нинішніми зусиллями активізувати мирні переговори.
Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив речник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Джозеф Голстед.
За словами Голстеда, 19-20 серпня у Вашингтоні відбулася зустріч начальників генштабів Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України і США та верховного головнокомандувача Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі.
"Начальники генеральних штабів розробили військові варіанти підтримки переговорів з метою встановлення тривалого миру в Європі", - додав він.
За словами речника Об'єднаного комітету начальників штабів, напрацювання будуть представлені радникам з питань безпеки "для належного розгляду в межах поточних дипломатичних зусиль".
На віртуальній зустрічі напередодні керівники генеральних штабів держав Північноатлантичного альянсу обговорили ситуацію в Україні та запевнили в її подальшій підтримці.
Раніше цього тижня лідери держав "коаліції рішучих" домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
|Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в «Ударі»
|Підрив «Північних потоків»: затримано громадянина України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ