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«Золотий купол» Трампа шукає альтернативу SpaceX – Reuters
16:05 22.07.2025 |
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Адміністрація США на тлі напруженості з Ілоном Маском розширила пошук партнерів для розроблення системи протиракетної оборони "Золотий купол". Про це пише Reuters.
За даними джерел агентства, ключовим об'єктом пошуку нових постачальників супутникових послуг став проєкт Kuiper компанії Amazon Джеффа Безоса.
Цей стратегічний зсув, зазначає Reuters, зменшує залежність від SpaceX Маска, чиї супутникові мережі Starlink та Starshield стали важливими компонентами інфраструктури військового зв'язку США.
Звернення Пентагону до проєкту Kuiper, який запустив лише 78 із запланованих 3000 супутників на низькій навколоземній орбіті, вказує на готовність адміністрації США включати комерційні технологічні компанії до інфраструктури національної оборони, крім традиційних оборонних підрядників.
Хоча SpaceX залишається лідером у тендері на ключову частину проєкту "Золотий купол", її частка у програмі може скоротитися.
Ще до суперечки президента Дональда Трампа з Маском офіційні особи Пентагону та Білого дому почали вивчати альтернативи SpaceX, побоюючись надмірної залежності від одного партнера у питаннях реалізації значної частини амбітної космічної системи оборони вартістю $175 млрд.
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