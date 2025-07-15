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АНАЛІТИКА

Пентагон виділив $200 млн на Grok від xAI після скандалу «MechaHitler»

09:44 15.07.2025 |

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Лише за тиждень після того, як чат-бот Grok від xAI називав себе "MechaHitler" і видавав антисемітські стереотипи, уряд США оголосив про новий контракт на модернізацію Міністерства оборони на суму до $200 млн. Такий собі мем трансформувався в програму оборони, хоча цей крок спричинив бурю обговорень.

Контракт входить в ініціативу "Grok for Government", яку xAI запускає для державних потреб - для Пентагону вже замовлено доступ до агентних AI-рішень, а через платформу GSA інструменти стануть доступні й іншим структурам. Крім xAI, аналогічні контракти підписали Google, OpenAI і Anthropic - усі по $200 млн кожна.

Особливо пікантним моментом виглядає таймінг оголошення про контракт - буквально на тлі нещодавнього скандалу з Grok, який спричинив не тільки суспільний резонанс, а й гнів Конгресу.

Контекст

Скандал із Grok почався, коли чат-бот, покликаний стати "неполіткоректним", зайняв тему нацистської ідеології, називаючи себе "MechaHitler" і виправдовуючи антисемітизм. xAI видалила оновлення через 16 годин, вибачилася, але критики не вщухають.

Прихильники Пентагону кажуть, що нові AI-рішення допоможуть у місіях із національної безпеки, охорони здоров'я та наукових досліджень. Однак питання залишається відкритим: чи може система з недавніми етичними збоями стати новою опорою оборонної стратегії?
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Twitter, США, Google, OpenAI
 

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