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Пісторіус: рішення щодо Patriot для України буде прийнято протягом «днів або тижнів»
09:22 15.07.2025 |
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Берлін і Вашингтон приймуть рішення про відправку двох американських систем протиповітряної оборони Patriot до Києва протягом декількох днів або тижнів.
Про це заявив у понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів з міністром оборони США Пітом Гегсетом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Німеччина запропонувала купити американські ЗРК Patriot і поставити їх в Україну, яка за останні тижні зазнала одних з найсильніших російських атак за всю війну.
Виступаючи у Вашингтоні, Пісторіус сказав, що переговори продовжаться на робочому рівні для остаточного узгодження деталей, включаючи кількість пускових установок і ракет, які можуть бути включені в угоду.
За його словами, якщо угода буде укладена, перша одиниця Patriot може бути відправлена в Україну протягом декількох місяців. Він відмовився коментувати, чи йшлося на переговорах також про наступальні озброєння для Києва.
Німеччина передала Києву три власні установки Patriot, залишивши собі дев'ять систем - набагато менше, ніж 36 батарей ", які вона мала в розпал холодної війни.
Пісторіус отримав теплий прийом у Вашингтоні, що відображає зростаючу роль Німеччини як основного учасника найбільшого з часів холодної війни нарощування військового потенціалу НАТО після того, як вона десятиліттями пасла задніх у витратах на оборону.
Раніше Пісторіус заявив, що Німеччина не може передати Україні свої системи протиповітряної оборони Patriot через їхню недостатню кількість.
Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.
"Деякі з них надійдуть дуже скоро - фактично протягом декількох днів. Кілька країн, які мають Patriot, збираються ними "обмінятись", і ми замінимо Patriot на ті, що є у них", - пояснив він.
У понеділок Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
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