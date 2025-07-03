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Майже 3 мільйони балів: Red Magic 10S Pro+ очолив червневий рейтинг AnTuTu найпродуктивніших Android-смартфонів
12:50 03.07.2025 |
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Платформа AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів за червень 2025 року.
Лідером продуктивності став геймерський смартфон Red Magic 10S Pro+, який набрав 2 907 137 балів. Смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version - це модифікована версія зі збільшеними частотами: до 4.47 ГГц в основного ядра CPU і до 1.2 ГГц у GPU.
Крім топового чипа, Red Magic 10S Pro+ отримав активну систему охолодження з відцентровим вентилятором. Це дає змогу чипу довше зберігати пікову продуктивність навіть за високого навантаження - в іграх і стрес-тестах.
На другому місці опинився Vivo X200 Ultra з результатом 2 885 215 балів, а третє місце посів OPPO Find X8 Ultra, який показав 2 883 092 бали в тестах.
Усі три смартфони використовують модифіковану версію Snapdragon 8 Gen 3 з максимальними характеристиками. При цьому тільки Red Magic 10S Pro+ отримав активне охолодження, що дало йому змогу обійти найближчих конкурентів.
Топ-10 рейтингу AnTuTu за червень 2025 року:
1. Red Magic 10S Pro+ - 2 907 137
2. vivo X200 Ultra - 2 885 215
3. OPPO Find X8 Ultra - 2 883 092
4. iQOO 13 - 2 880 600
5. realme GT6 - 2 877 699
6. iQOO Neo9S Pro+ - 2 866 080
7. Red Magic 9 Pro+ - 2 843 751
8. iQOO 12 - 2 837 403
9. vivo X100 Ultra - 2 833 961
10. OnePlus Ace 3 Pro - 2 828 209
Звертаємо увагу, що всі пристрої зі списку працюють на чіпах Qualcomm.
Повний рейтинг можна глянути на офіційній сторінці AnTuTu.
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