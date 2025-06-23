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АНАЛІТИКА

ЗМІ: прем'єр Японії відмовився від поїздки на саміт НАТО

10:46 23.06.2025 |

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Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба скасовує свою участь у саміті НАТО в Гаазі.

Про це агентство Reuters повідомило у понеділок з посиланням на джерело, безпосередньо обізнане з ситуацією, пише "Європейська правда".

Японський телеканал Fuji Television повідомив, що Ісіба скасовує поїздку, оскільки запланована зустріч між НАТО та групою чотирьох індо-тихоокеанських країн ймовірно не відбудеться, а також через те, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом також малоймовірна.

Південна Корея та Австралія, які разом із США та Японією входять до складу індо-тихоокеанської четвірки, також заявили, що їхні лідери не братимуть участі в саміті НАТО.

За інформацією джерела, Японію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Такеші Івая.

Зазначимо, в офіційній програмі саміту НАТО в Гаазі поки що зазначена зустріч генерального секретаря, президента Сполучених Штатів Америки та партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону.

Саміт НАТО у Гаазі цього тижня пройде у безпрецедентно скороченому форматі, оскільки у НАТО намагаються організувати зустріч так, щоб вона задовольнила президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський на вихідних повідомив, що ще не знає, чи поїде на саміт НАТО, де не буде організовано засідання Ради Україна-НАТО на рівні лідерів держав. Натомість така зустріч планується на міністерському рівні.
Ключові теги: Японія
 

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