Фінансові новини
- |
- 16.05.25
- |
- 07:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рубіо заперечує, що США проти запрошення Зеленського на саміт НАТО
23:26 15.05.2025 |
---
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.
Про це він сказав журналістам у четвер в Анталії після неформального засідання глав МЗС країн НАТО, повідомляє "Європейська правда".
Рубіо заперечив повідомлення ЗМІ про те, що американська сторона начебто виступає проти запрошення Зеленського на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.
"Я не знаю, звідки така інформація", - сказав він.
Держсекретар зазначив, що на зустрічі міністрів в Анталії "багато моїх колег порушили питання про запрошення Зеленського, ми не виступили проти".
Він також нагадав, що на саміті очікується участь лідерів чотирьох держав Азійсько-Тихоокеанського регіону, і в Альянсі вже давно є практика запрошувати представників держав, які не є членами НАТО, на його зустрічі.
Раніше у четвер міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання участі Зеленського та української делегації в саміті НАТО вирішуватиме генеральний секретар Марк Рютте.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна розкрила склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: США і Туреччина будуть посередниками у переговорах Україна-РФ
|Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16 до кінця 2025 року
|Трамп про досягнення миру в Україні: нічого не відбудеться без моєї зустрічі з Путіним
|Сибіга зустрівся з Рубіо і Ґремом в Анталії, щоб скоординувати позиції «протягом цього критичного тижня»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини