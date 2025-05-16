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АНАЛІТИКА

Рубіо заперечує, що США проти запрошення Зеленського на саміт НАТО

23:26 15.05.2025 |

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Про це він сказав журналістам у четвер в Анталії після неформального засідання глав МЗС країн НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо заперечив повідомлення ЗМІ про те, що американська сторона начебто виступає проти запрошення Зеленського на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

"Я не знаю, звідки така інформація", - сказав він.

Держсекретар зазначив, що на зустрічі міністрів в Анталії "багато моїх колег порушили питання про запрошення Зеленського, ми не виступили проти".

Він також нагадав, що на саміті очікується участь лідерів чотирьох держав Азійсько-Тихоокеанського регіону, і в Альянсі вже давно є практика запрошувати представників держав, які не є членами НАТО, на його зустрічі.

Раніше у четвер міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання участі Зеленського та української делегації в саміті НАТО вирішуватиме генеральний секретар Марк Рютте.
 

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