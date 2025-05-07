Під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Варшави 7 травня польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив про "нове відкриття" у двосторонніх відносинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

На спільній з Мерцом пресконференції Туск заявив про "нове відкриття у польсько-німецьких відносинах, можливо, найважливіший за останні 30 років".

За словами премʼєра Польщі, переговори стосувались міграційного питання, вшанування історичної памʼяті, а також можливого продовження розгортання німецьких систем Patriot у Жешуві до кінця року.

"Присутність військових, інфраструктури, а також засобів протиповітряної оборони не тільки Польщі та Німеччини, але й інших країн, лежить в інтересах України та всієї Європи", - пояснив Туск.

За його словами, подальше розгортання німецьких систем ППО у Польщі було б "в інтересах усіх нас".

Зустріч польського прем'єр-міністра Дональда Туска з канцлером Німеччини розпочалася ввечері в середу - на наступний день після вступу Мерца на посаду.

Перед тим Мерц здійснив візит до Парижа, прагнучи зміцнити німецько-французький альянс у Європі.

Також німецький канцлер уже заявив, що планує відвідати Україну найближчим часом.