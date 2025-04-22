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АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн: світ «шикується в чергу», щоб працювати з Європою на тлі мит Трампа

13:16 22.04.2025 |

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни готові співпрацювати з надійними торговельними партнерами в Європі після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ввів загальні торговельні тарифи.

Про це вона сказала в коментарі Politico, пише "Європейська правда".

Як зазначило видання, впродовж останніх тижнів Урсула фон дер Ляєн спілкувалася з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Філіппін, Канади, Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів, які шукають "сильних, надійних партнерів".

"У дедалі непередбачуванішому глобальному середовищі країни шикуються в чергу, аби працювати з нами", - сказала вона.

За її словами, світовий порядок "зміщується глибше, ніж будь-коли з часу завершення холодної війни".

Трамп оголосив про запровадження взаємних тарифів 2 квітня - наклавши на ЄС 20% мита, а на більшість інших країн - базове мито у 10%. Коли фінансові ринки обвалилися через тиждень, Трамп призупинив дію вищих тарифів на 90 днів.

У випадку з ЄС тариф у 10% досі діє, а також додаткові 25% на експорт сталі, алюмінію та автомобілів.

Фон дер Ляєн, навпаки, підкреслює стабільність Європи. В умовах такого потрясіння, за її словами, зростає довіра до ЄС, зокрема серед громадян самого блоку - вона послалася на опитування Eurobarometer, згідно з яким підтримка членства в ЄС досягла 74% - найвищого рівня за останні 40 років.

"Це про щось говорить. У розпал хаосу Європа залишається стійкою, спираючись на цінності, готова формувати майбутнє", - вважає президентка Єврокомісії.
Ключові теги: ЄС
 

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