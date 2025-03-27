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Зеленський про Віткоффа: для нас ці люди з іншої планети
23:39 27.03.2025 |
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Президент Володимир Зеленський, говорячи про спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, відзначив, що він дивиться на речі зовсім по-іншому, ніж українці.
Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав на брифінгу в Парижі в четвер після саміту "коаліції рішучих".
Президент зауважив, що Віткофф говорить речі, які для українців виглядають дуже абстрактними.
"Це зовсім з іншого світу. Для нас ці люди з іншої планети. Ми знаходимось у війні. Мені хтось казав, що він дуже предметна людина. Він завжди був бізнесменом, займався нерухомістю тощо... Думаю, коли він займався нерухомістю, зазвичай питання у людей (були): "Який вид з вікна? Куди дивляться вікна? Скільки кімнат". А в Україні... у нас питання щодо нерухомості одне: "Чи є бомбосховище в цьому домі?", - сказав президент.
При цьому він зауважив, що не намагається комусь докоряти, а лише констатує відмінність реалій.
"Це не закиди комусь, ми живемо в інших реаліях, просто інший світ. Ми хочемо жити в нормальному світі, в мирних реаліях, ми все для цього робимо. Але у нас погляд навіть на одні і ті самі речі - інший", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно Віткофф в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.
У цьому ж інтерв'ю Віткофф заявив, що членство України в НАТО є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією.
Згодом Зеленський на тлі заяв Віткоффа висловив сподівання, що довіра Вашингтона до тверджень Москви з часом зникне.
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