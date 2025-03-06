Уряд визначив новий порядок перетину кордону для митців та журналістів

Кабінет Міністрів визначив порядок перетину кордону для громадян, які відносяться до стратегічних комунікацій, медіа, культурної та інформаційної сфер.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати з України за умови виконання правил перетину держкордону та наявності підтверджених документів.

До таких документів відносяться:

лист Мінкультури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;

запрошення іноземної організації (з перекладом українською);

військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.

Водночас, якщо мета поїздки не підтверджена, у виїзді відмовлять, зазначили в ДПСУ.

Як повідомлялося, із 3 березня Міністерство культури і стратегічних комунікацій призупинило видачу листів сприяння щодо виїзду військовозобов'язаних митців і медійників за кордон.

Радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародного співробітництва Дмитро Золотухін уточнив, що лише за 2024 рік із-за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали з України за допомогою листів сприяння Міністерства культури і стратегічних комунікацій.