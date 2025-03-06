Експорт нафти зі США до Індії досяг дворічного максимуму на тлі санкції проти РФ

Минулого місяця експорт нафти зі США до Індії зріс до найвищого рівня за понад два роки на тлі посилення санкцій проти російських виробників і танкерів, що змусило індійські НПЗ шукати альтернативні джерела постачання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з даними компанії Kpler, у лютому США експортували до Індії приблизно 357 000 барелів нафти на добу. Для порівняння, минулого року цей показник становив близько 221 000 барелів на добу.

Зростання експорту до Індії демонструє, як серія санкцій, запроваджених Вашингтоном з жовтня проти суден і компаній, що працюють з іранською та російською нафтою, порушує торгівлю з основними імпортерами цих енергоресурсів.

Минулого місяця Індія заявила, що її закупівлі енергоносіїв у США можуть зрости до 25 мільярдів доларів у найближчому майбутньому порівняно з 15 мільярдами доларів минулого року.

"Індійські нафтопереробні заводи прагнуть диверсифікувати постачання сирої нафти, особливо легкої малосірчистої", - зазначив Рохіт Ратход, старший аналітик компанії Vortexa, що відстежує рух суден.

"Санкції проти російських танкерів, запроваджені нещодавно, лише підштовхнули індійських покупців до пошуку інших постачальників", - додав він.

За даними Kpler, близько 80% нафти, яку США відправили до Індії, становила легка малосірчиста нафта West Texas Intermediate-Midland.

Серед найбільших покупців були Indian Oil Corp (IOC), Reliance Industries (RELI) і Bharat Petroleum Corp (BPCL). З американського боку основними постачальниками виступили нафтова компанія Occidental Petroleum (OXY), великі виробники Equinor (EQNR) і Exxon Mobil (XOM), а також трейдер Gunvor (GGL).