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АНАЛІТИКА

У США почали говорити про «трампцесію»: авторитетна прогнозна модель показала падіння ВВП

13:39 05.03.2025 |

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У США почали говорити про «трампцесію»: авторитетна прогнозна модель показала падіння ВВП

 

Авторитетний економічний трекер GDPNow, створений Федеральним резервним банком Атланти для оперативного прогнозування ВВП, несподівано почав прогнозувати глибоку рецесію у США. У понеділок, 3 березня, модель оцінила річне зростання в поточному кварталі на рівні -2,8%.

Головною причиною економічних проблем вважаються торговельні мита, введені Трампом на товари з Канади, Мексики та Китаю, пише CNBC. За оцінками економістів, на які посилається телеканал, вони можуть зменшити ВВП США майже на 0,8%. Нові показники свідчать також про те, що споживачі витратили менше, ніж очікувалося, через несприятливу погоду в січні, а експорт був слабким.

Агентство Reuters вказує, що оцінки GDPNow оновлюються у міру надходження нових економічних даних і зазвичай стають більш надійними ближче до кінця кварталу. У п'ятницю трекер прогнозував падіння ВВП на 1,5%, у понеділок прогноз ще погіршився. Наступне оновлення очікується в четвер.

Оцінка GDPNow від ФРБ Атланти наразі є винятком.

Схожа модель "миттєвого" прогнозу ВВП Nowcast від Федерального резервного банку Нью-Йорка станом на кінець лютого прогнозувала зростання 2,9%, а тижневий економічний індекс ФРБ Далласа показував зростання на 2,4%.

Проте оцінки GDPNow ФРБ Атланти в реальному часі історично є найбільш надійними з цих моделей, і негативні цифри не з'явилися з нізвідки. Багато економічних показників у США, таких як опитування настроїв, були надзвичайно слабкими останніми тижнями, і деякі показники економічної активності також сигналізують про тривогу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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