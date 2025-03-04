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АНАЛІТИКА

Україна має на казначейському рахунку 126 млрд грн та $40,3 млрд міжнародних резервів - прем'єр

13:33 04.03.2025 |

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Україна маємо понад 126 млрд грн на казначейському рахунку станом на 3 березня, а також $40,3 млрд золотовалютних резервів, повідомив прем'єр України Денис Шмигаль.

"На казначейському рахунку, в тому числі, це валютні кошти. Фактично виконання бюджету за перших два місяці плюс понад 2 млрд грн, тобто ми наповнюємо наш бюджет і за січень, і за лютий, і митниці, і податкова виконали план", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

Шмигаль уточнив, що доповів цю інформацію про достатність фінансових ресурсів та можливість фінансування дефіциту держбюджету $38 млрд у 2025 році на ставці Верховного головнокомандувача.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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