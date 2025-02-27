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Суд задовільнив позов Мін'юсту щодо стягнення активів «Татнєфті» на користь держави
17:49 27.02.2025 |
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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстицій щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина".
Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.
На підставі рішення суду, в дохід української держави стягнуто корпоративні права компаній якими напряму володіла ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина", а саме:
- 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА»;
- 92,98 % частки в статутному капіталі ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ»;
- 88,97 % частки в статутному капіталі ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ».
Зазначені компанії володіють нафтобазами, автозаправними станціями, нежитловими будівлями, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями на території Харківської та Полтавської областей.
Зазначається, що "Татнєфть імені В.Д. Шашина" є одним із найбільших промислових конгломератів у сфері видобутку, переробки та реалізації нафтопродуктів у Росії.
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