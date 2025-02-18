Лавров: для Росії «неприйнятне» розміщення в Україні миротворців з країн НАТО

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

Про це Лавров сказав на пресконференції в Ер-Ріяді у вівторок після переговорів з делегацією США, повідомляє "Європейська правда".

Лавров коментував обговорення у ЄС потенційного відправлення військових з європейських держав для сприяння миру в Україні.

Лавров сказав, що глава Кремля Владімір Путін багаторазово підкреслював, що розширення НАТО і "поглинання України Північноатлантичним альянсом - це пряма загроза інтересам Російської Федерації, пряма загроза нашому суверенітету"

"Тому, пояснили ми сьогодні, поява військ збройних сил із тих же країн НАТО, але під чужим прапором - під прапором ЄС чи національними прапорами - нічого в цьому плані не змінює. Це для нас, звичайно ж, неприйнятно", - сказав російський міністр.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Велика Британія та Швеція.

А італійська прем'єрка Джорджа Мелоні сумнівається в доцільності ідеї відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії.