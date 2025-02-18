Фінансові новини
- |
- 18.02.25
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лавров: для Росії «неприйнятне» розміщення в Україні миротворців з країн НАТО
16:55 18.02.2025 |
---
Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.
Про це Лавров сказав на пресконференції в Ер-Ріяді у вівторок після переговорів з делегацією США, повідомляє "Європейська правда".
Лавров коментував обговорення у ЄС потенційного відправлення військових з європейських держав для сприяння миру в Україні.
Лавров сказав, що глава Кремля Владімір Путін багаторазово підкреслював, що розширення НАТО і "поглинання України Північноатлантичним альянсом - це пряма загроза інтересам Російської Федерації, пряма загроза нашому суверенітету"
"Тому, пояснили ми сьогодні, поява військ збройних сил із тих же країн НАТО, але під чужим прапором - під прапором ЄС чи національними прапорами - нічого в цьому плані не змінює. Це для нас, звичайно ж, неприйнятно", - сказав російський міністр.
Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.
Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Велика Британія та Швеція.
А італійська прем'єрка Джорджа Мелоні сумнівається в доцільності ідеї відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США і РФ домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні
|Стефанішина очікує, що Україна зрештою підпише угоду зі США про надра
|ЄС готує пакет військової допомоги Україні на EUR700 млрд – ЗМІ
|Як Україна стала «мозком» НАТО в протистоянні Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :