Келлог: під час мого візиту в Україну спиратимуся на конструктивні розмови Венса з Зеленським

Помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог назвав конструктивними перемовини між віцепрезидента США Джей Д. Венса з президентом України Володимиром Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції.

"Я буду спиратися на конструктивні розмови Венса з президентом Зеленським під час мого майбутнього візиту в Україну", - написав він у соцмережі Х.