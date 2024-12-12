«Оператор тилу» оголосив тендери на понад 34 мільярди

Закупівельна агенція Міністерства оборони України - "Державний оператор тилу" - оголосила тендери на закупівлю тилового майна на 34,2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Зокрема, ініційовані торги щодо продуктів харчування на 24.4 млрд грн, речового майна - на 9,5 млрд грн та пально-мастильних матеріалів - на 314,7 млн грн.

"Загалом в 2025 році плануємо спрямувати на тилове майно понад 67 млрд грн. Приблизно на половину цього бюджету вже оголосили закупівлі. У розпал війни ми не можемо дозволити собі жодних зволікань. Завчасне контрактування - це гарантія того, що Збройні Сили України будуть забезпечені всім необхідним", - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Своєю чергою директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський зазначив, що прогнозовані закупівельні процедури та достатній час на їх проведення дозволять українському бізнесу якісно виконати великі об'єми замовлень.

"До кінця цього року в системі Prozorro пройдуть торги на закупівлю 550 тис. пар літніх черевиків та 1 млн костюмів літніх польових, що дозволить завчасно підготуватися до весняно-літнього періоду", - повідомив Канєвський.

Наприкінці листопада повідомлялося, що "Державний оператор тилу" розпочав закупівлі продуктів для військових на перше півріччя 2025 року. Добова вартість харчування для одного бійця становитиме 155 грн, що на 15,6 грн більше, ніж цьогоріч.

Раніше стало відомо, що "Державний оператор тилу" планує опублікувати на своєму сайті список постачальників, до яких застосовані обмежувальні заходи.

До того повідомлялося, що "Державний оператор тилу" розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.

Перед тим стало відомо, що "Державний оператор тилу" ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для Збройних Сил України до 100% її вартості.