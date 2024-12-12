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АНАЛІТИКА

Зростання ВВП України за 11міс.-2024 становило 4%

23:57 11.12.2024 |

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Міністерство економіки оцінило зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за січень-листопад 2024 року в 4% до аналогічного періоду минулого року, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко у своєму LinkedIn у середу.

Водночас, раніше Мінекономіки оцінило зростання ВВП за 10 місяців цього року в 4,2% до показника за аналогічний період 2023 року. За очікуваннями відомства загалом зростання економіки України за підсумками поточного року становитиме 3,9%, за інфляції 9,5%.

Свириденко зазначає, що такий показник зростання ВВП за 11 місяців зумовлений стабільним експортом через морський коридор, фінансуванням відновлення критичної інфраструктури та ремонту пошкоджених доріг, внутрішньою торгівлею, яку підтримує стійкий внутрішній попит і пропозиція.

Серед інших позитивних чинників, що вплинули на показник зростання економіки, міністерка економіки згадала збільшення виробництва в машинобудівному секторі, розширення переробної промисловості завдяки доступу до імпортованої електроенергії та альтернативним варіантам енергопостачання, а також поліпшення показників гірничодобувної промисловості, за рахунок експлуатації нових газовидобувних свердловин.

"Економіка продовжує адаптуватися до викликів воєнного часу", - констатувала Свириденко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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