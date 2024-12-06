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Керівник ОП розповів про зустрічі з «ключовими людьми команди Дональда Трампа»
08:53 06.12.2024 |
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак який цими днями перебуває в поїздці до Сполучених Штатів повідомив, що провів зустрічі з людьми, які належать до команди новообраного президента Дональда Трампа.
"Вашингтон, Нью-Йорк, Флорида. Два дні зустрічей з ключовими людьми команди Дональда Трампа, а також діловими колами США. Поки без прізвищ - джентльменська домовленість", - написав Єрмак 5 грудня в Телеграмі.
Серед інших подій, які відбулися під час поїздки, керівник ОП згадав передання прапорів України, підписаних воїнами 95 ОДШб, 92-ї, 80-ї, 57-ї та 3-ї ОШБр, зустріч з радником з національної безпеки Президента США Джейком Салліваном, головою Гельсінської комісії США, Співголовою Конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, співголовою Юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та лідером Республіканської партії в Сенаті США Мітчем МакКоннеллом.
"Також мав зустріч із Заступником Державного секретаря США Дж.Бассом. Крім того зустрівся з ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами, представниками демократичної партії. Був радий бачити Гакіма Джеффріса, який є лідером Демократичної партії в Палаті представників Конгресу США. Мав бесіду з філантропом та справжнім другом України Вільямом Альбертом "Біллом" Акманом, а також з іншим представниками бізнесових кіл США", - додав Єрмак.
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